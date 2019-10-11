保安左右做人難　誰把他們作磨心？

日前警方欲進入私人地方執法，遇上商場保安員的阻撓。警民衝突持續，部分市民甚至私人地方業主不希望警方擅自闖入，但警方則認為有需要從速進入物業範圍執法，令負責物業管理的保安員自然成為磨心。然而保安員原則上只是履行業主的指引，捲入警民衝突中實屬無奈，更何況保安員一職向來「卑微」，在久受資方剝削之餘，更不獲社會尊重，如社會在未有正視保安權益之餘，甚至陷他們於不義，實是不該。

周一晚上（7日），一批防暴警察嘗試進入馬鞍山新港城中心第四期商場，期間有商場保安頂着玻璃門，惟警察其後始終成功闖入商場，並制服一名男子。周三（9日），新港城中心五名職員（當中四名為商場保安）在上司要求下前往警署，後以涉嫌阻差辦公被捕，觸發大批市民不滿，並於當晚到新港城中心及馬鞍山警署外示威。

根據《警隊條例》，警員有理由相信須予逮捕人士置身於某私人地方，他們即可提出要求自由進入該處。公民黨立法會議員、大律師楊岳橋亦指出，根據1984年「Chan Oi Lin案」的案例，警方若要進入私人處所採取拘捕行動，需要清楚知悉要拘捕的何人。若只想進內調查，業主或保安員其實有權阻止。

放行與否 難倒保安員

顯然而見，警方是否有權入內執法，即其是否要拘捕特定目標，當中不無灰色地帶，考驗保安員的臨場判斷。但保安員其實只是受委託管理私人物業，在多大程度須放行警方進內執法，其實他們是在替物管公司及業主行事。在此等敏感問題上，若然保安公司與業主未有訂下清晰指引，要保安員臨場「自決」應否放行警方，始終不應怪罪於前線保安員。始終個別保安員並不能專業處理此等執法爭議，業主及物業管理公司實不應讓前線保安無辜地成為衝突風眼。

新港城中心命令五名職員到警署「自首」，雖未確認此為警方預約拘捕還是物管公司自願交人，但如是後者的話，實與犧牲前線保安無異。但無論如何，物管公司與商場業主應代行與警方溝通，絕不可讓前線職員成為代罪羔羊。正如護衛及物業管理從業員總會指出，若是管理公司指示拒絕警方進入這商場的話，責任理應在公司，而不是前線工友。如保安員決定拒絕放行警員進內，因而不幸被告阻差辦公，甚至留下案底，他們的保安牌照大有機會被吊銷，因而失去「飯碗」。

市民鼓譟 保安員難做

若在另一個極端，保安員完全配合警方行動，毫不為私人物業把關，也會被視為失職。不少市民認為警方不應肆意闖入私人地方，至少不能在沒有合理解釋下進內執法。過往沙田新城市廣場，紅磡黃埔花園等例子，保安員「開門」後遭受市民聲討。早前馬鞍山雅景臺保安更因放行警員進內執法，導致大批居民不滿，事後更被公司暫時停職。歸根究柢，警員想入，市民想阻，而夾左兩種期望中間的保安員自然「難做」。

除了警方要求入內執法之問題外，過往示威者多次聚眾在商場內破壞商舖，其實也令保安員難做。雖謂保護商場免受破壞乃保安員之職責，但當示威者多達數十人時，單憑幾名保安員其實難以阻止。面對這種兩難局面，業主及物業管理公司應當負起責任，從政策層面考慮如何保障商戶權益。任何人若然想將燙手山芋推給前線保安或護衛，其實只是向弱者抽刀之舉。