為甚麼林鄭下台的傳聞甚囂塵上？

英國《金融時報》周二（22日）引述消息，指反修例衝突遲遲未息，中央政府正考慮撤換香港特首林鄭月娥。實政圓桌立法會議員田北辰接受《香港01》訪問時亦表示，林鄭的對話會及《禁止蒙面規例》效果不彰，北京遂啟動換人一著。 林鄭下台的傳聞甚囂塵上，甚至引發尋找下任特首的熱議，背後反映出對社會廣泛對林鄭的不滿。許多人不但希望她下台，甚至已經相信連中央政府也有意撤換之。從近月處理修例風波，至上屆以來的整體施政，林鄭幾乎完美成為理想特首的反面教材。

社會熱議源於失望

《金融時報》引述消息人士指，中央政府擬撤換特首林鄭月娥，現只待國家主席習近平拍板，接任人將於明年三月上台，任期至2022年本屆政府任期結束為止。特首接任人選包括前金管局總裁陳德霖，以及前政務司司長唐英年。雖然財政司展陳茂波及行政會議召集人陳智思的呼聲亦不低，惟他們被視與林鄭失信政府過於密切（too close to her now discredited administration）。中國外交部則表示有關報道純屬傳言，強調中央政府堅定支持林鄭繼續止暴制亂。

田北辰接受《香港01》訪問時指出，原本北京打算待風波平息後才考慮換特首，甚至可讓林鄭完成今屆任期，但她平定風波的招數悉數無效，包括對話會及《禁蒙面法》均引起反效果，田北辰聽說明年「2月或3月」便會安排林鄭下台。

外界盛傳特首林鄭月娥將在明年下台，未知政務司司長張建宗會否屆時署理。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

林鄭下台消息廣為流傳，坊間主流聲音不乏認為林鄭早應下台，或指她現才下台實屬太遲，當中不難發現公眾不滿林鄭，假定她必須下台。回想本港歷屆特首，每屆的表現均未盡人意，可謂沒有最差，只有更差。但林鄭上屆短短兩年之間，卻由民望不俗的領袖迅速殞落成公信力盡失的首長，客觀上使她成為歷來最差的特首，令社會甚至建制派如田北辰般均相信，連中央政府也有意提早換人。林鄭如何失去市民甚至中央政府的信心，實在值得深思。

漠視民意 為從政者大忌

林鄭甫上任時支持度徘徊於60分左右的高位，不消兩年她的民望已跌穿30分，其中今年三月至今已掉了20分有多，實為史上第一人。林鄭民望急速消弭原因無他，正是她一手促成本港回歸以來最嚴重的政治風波。林鄭犯着政治領袖最不應犯的毛病，正是她剛愎自用、無視民意，修訂《逃犯條例》而無妥善地諮詢公眾，更無細察社會對修例的反應、情緒，甚至刻意遷就商界以求「數夠票」，企圖於立會粗暴闖關，才會促成6月百萬人上街抗議。她沒有圓滑手腕，執意進行立法會二讀工作，更是響起往後衝突對峙的第一槍。

而過去四個多月來，林鄭處理修例風波的手法堪稱災難。自6月起本港發生連場以百萬計人遊行抗議、甚至浴血街頭的警民衝突，林鄭依然對市民的主要訴求嗤之以鼻，當中更是遲遲未肯正式撤回修例決定，林鄭早已決定停止修例工作，卻不願親口承諾撤回修例，反多次以「暫緩」、「壽終正寢」等虛詞應對，甚有意氣之爭的味道，惟其代價卻導致民憤無限燃燒。上月林鄭正式撤回有關決定，修例草案本周三（23日）正式於立法會中撤回，可惜已為時已晚。

香港保安局局長李家超在立法會復會後，已宣布撤回修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

林鄭拒絕成立獨立調查委員會，也被視為民怨之源。早在6月，社會已有聲音指出目前制度不足，須另行成立具公信力的獨立調查委員會還原衝突真相。隨警民衝突曠日持久，「黃絲」希望藉此調查警方執法尺度，「藍絲」亦希望可查明有關幕後勢力參與，成立獨立調查委員會漸已成為跨光譜人士的共同要求，除了陸續有社會德高望重者呼籲政府盡快為之，主要民調亦顯示超過七成市民有此要求。惟林鄭一直拒聽民意，仍然堅持訴諸現有的監警會制度，沒有正視社會對監警會不信任之情緒。林鄭一意孤行，視民意於無物，正是其民望急速蒸發的主因之一。

欠缺魄力 如何帶香港走出困局？

政治領袖自視過高，漠意民意，本已致命，但修例風波更將林鄭管治的庸碌無能盡露人前。《香港01》早已指出，修例風波的導火線絕不只有政治因素，香港諸種的社經深層次矛盾亦為激發民怨的主因。林鄭甫上台就打着聚焦民生的旗號，銳意藉她「好打得」的形象大刀闊斧、改革施政，並修補社會撕裂，帶市民走出梁振英治下的陰霾，此形象一度為她建立不俗的開局。但日子一久，林鄭所謂的魄力終證虛火，她根本無力、甚至無意挑戰或撼動社會的既得利益結構，房土、福利政策要麼言過其實，要麼一拖再拖，許多施政的本質更是聊勝於無，對根治深層次矛盾可謂不痛不癢，不着邊際。

新一份施政報告被譏為「津貼報告」。（資料圖片）

修例風波後期，林鄭矢志解決社會深層次矛盾，其施政報告仍未見着力對症下藥。即使中央明言地產商的角色須有所改變，林鄭仍沒有把握機會整治地產商主宰房屋市場發展亂局，所謂大膽引用《收回土地條例》，亦只敢有限地購買地產商閒置多時的土地，反而更為他們度身訂造措施「誘使」發展農地，足見林鄭仍然畏首畏尾，未敢得罪發展商。更不用說她肆意放寬按揭保險門檻托市，繼續為波譎雲詭的樓市添柴添火，苦讓無數市民繼續踏上成為樓奴的奴役之路。可見特首若只空有大志，實際上卻無所作為，對生活於水深火熱的市民來說，絕是不容接受。

林鄭未有尊重民意，與及缺乏魄力為民舒困，以嘗試解決社會種種的結構性矛盾，此等教訓不只屬於她個人，也是給從政者的教訓。林鄭去留也好，未來特首必定不可重蹈覆轍，再領社會走上不歸路。過去失敗的例子已多，將來的特首要在此基礎上重建社會，治港困難莫大。目前政圈所盛傳的特首後補人選，部分本身操守成疑，部分與商界利益瓜葛深厚，他們有心理及認知上的準備，肩負治好香港之重責嗎？