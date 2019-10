為甚麼林鄭下台的傳聞甚囂塵上？

英國《金融時報》周二(22日)引述消息,指反修例衝突遲遲未息,中央政府正考慮撤換香港特首林鄭月娥。實政圓桌立法會議員田北辰接受《香港01》訪問時亦表示,林鄭的對話會及《禁止蒙面規例》效果不彰,北京遂啟動換人一著。 林鄭下台的傳聞甚囂塵上,甚至引發尋找下任特首的熱議,背後反映出對社會廣泛對林鄭的不滿。許多人不但希望她下台,甚至已經相信連中央政府也有意撤換之。從近月處理修例風波,至上屆以來的整體施政,林鄭幾乎完美成為理想特首的反面教材。

社會熱議源於失望

《金融時報》引述消息人士指,中央政府擬撤換特首林鄭月娥,現只待國家主席習近平拍板,接任人將於明年三月上台,任期至2022年本屆政府任期結束為止。特首接任人選包括前金管局總裁陳德霖,以及前政務司司長唐英年。雖然財政司展陳茂波及行政會議召集人陳智思的呼聲亦不低,惟他們被視與林鄭失信政府過於密切(too close to her now discredited administration)。中國外交部則表示有關報道純屬傳言,強調中央政府堅定支持林鄭繼續止暴制亂。

田北辰接受《香港01》訪問時指出,原本北京打算待風波平息後才考慮換特首,甚至可讓林鄭完成今屆任期,但她平定風波的招數悉數無效,包括對話會及《禁蒙面法》均引起反效果,田北辰聽說明年「2月或3月」便會安排林鄭下台。

外界盛傳特首林鄭月娥將在明年下台,未知政務司司長張建宗會否屆時署理。(資料圖片 / 盧翊銘攝)

林鄭下台消息廣為流傳,坊間主流聲音不乏認為林鄭早應下台,或指她現才下台實屬太遲,當中不難發現公眾不滿林鄭,假定她必須下台。回想本港歷屆特首,每屆的表現均未盡人意,可謂沒有最差,只有更差。但林鄭上屆短短兩年之間,卻由民望不俗的領袖迅速殞落成公信力盡失的首長,客觀上使她成為歷來最差的特首,令社會甚至建制派如田北辰般均相信,連中央政府也有意提早換人。林鄭如何失去市民甚至中央政府的信心,實在值得深思。

漠視民意 為從政者大忌

林鄭甫上任時支持度徘徊於60分左右的高位,不消兩年她的民望已跌穿30分,其中今年三月至今已掉了20分有多,實為史上第一人。林鄭民望急速消弭原因無他,正是她一手促成本港回歸以來最嚴重的政治風波。林鄭犯着政治領袖最不應犯的毛病,正是她剛愎自用、無視民意,修訂《逃犯條例》而無妥善地諮詢公眾,更無細察社會對修例的反應、情緒,甚至刻意遷就商界以求「數夠票」,企圖於立會粗暴闖關,才會促成6月百萬人上街抗議。她沒有圓滑手腕,執意進行立法會二讀工作,更是響起往後衝突對峙的第一槍。

而過去四個多月來,林鄭處理修例風波的手法堪稱災難。自6月起本港發生連場以百萬計人遊行抗議、甚至浴血街頭的警民衝突,林鄭依然對市民的主要訴求嗤之以鼻,當中更是遲遲未肯正式撤回修例決定,林鄭早已決定停止修例工作,卻不願親口承諾撤回修例,反多次以「暫緩」、「壽終正寢」等虛詞應對,甚有意氣之爭的味道,惟其代價卻導致民憤無限燃燒。上月林鄭正式撤回有關決定,修例草案本周三(23日)正式於立法會中撤回,可惜已為時已晚。

香港保安局局長李家超在立法會復會後,已宣布撤回修訂《逃犯條例》。(資料圖片)

林鄭拒絕成立獨立調查委員會,也被視為民怨之源。早在6月,社會已有聲音指出目前制度不足,須另行成立具公信力的獨立調查委員會還原衝突真相。隨警民衝突曠日持久,「黃絲」希望藉此調查警方執法尺度,「藍絲」亦希望可查明有關幕後勢力參與,成立獨立調查委員會漸已成為跨光譜人士的共同要求,除了陸續有社會德高望重者呼籲政府盡快為之,主要民調亦顯示超過七成市民有此要求。惟林鄭一直拒聽民意,仍然堅持訴諸現有的監警會制度,沒有正視社會對監警會不信任之情緒。林鄭一意孤行,視民意於無物,正是其民望急速蒸發的主因之一。

欠缺魄力 如何帶香港走出困局?

政治領袖自視過高,漠意民意,本已致命,但修例風波更將林鄭管治的庸碌無能盡露人前。《香港01》早已指出,修例風波的導火線絕不只有政治因素,香港諸種的社經深層次矛盾亦為激發民怨的主因。林鄭甫上台就打着聚焦民生的旗號,銳意藉她「好打得」的形象大刀闊斧、改革施政,並修補社會撕裂,帶市民走出梁振英治下的陰霾,此形象一度為她建立不俗的開局。但日子一久,林鄭所謂的魄力終證虛火,她根本無力、甚至無意挑戰或撼動社會的既得利益結構,房土、福利政策要麼言過其實,要麼一拖再拖,許多施政的本質更是聊勝於無,對根治深層次矛盾可謂不痛不癢,不着邊際。

新一份施政報告被譏為「津貼報告」。(資料圖片)

修例風波後期,林鄭矢志解決社會深層次矛盾,其施政報告仍未見着力對症下藥。即使中央明言地產商的角色須有所改變,林鄭仍沒有把握機會整治地產商主宰房屋市場發展亂局,所謂大膽引用《收回土地條例》,亦只敢有限地購買地產商閒置多時的土地,反而更為他們度身訂造措施「誘使」發展農地,足見林鄭仍然畏首畏尾,未敢得罪發展商。更不用說她肆意放寬按揭保險門檻托市,繼續為波譎雲詭的樓市添柴添火,苦讓無數市民繼續踏上成為樓奴的奴役之路。可見特首若只空有大志,實際上卻無所作為,對生活於水深火熱的市民來說,絕是不容接受。

林鄭未有尊重民意,與及缺乏魄力為民舒困,以嘗試解決社會種種的結構性矛盾,此等教訓不只屬於她個人,也是給從政者的教訓。林鄭去留也好,未來特首必定不可重蹈覆轍,再領社會走上不歸路。過去失敗的例子已多,將來的特首要在此基礎上重建社會,治港困難莫大。目前政圈所盛傳的特首後補人選,部分本身操守成疑,部分與商界利益瓜葛深厚,他們有心理及認知上的準備,肩負治好香港之重責嗎?