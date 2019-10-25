歐盟立法保「維修權」　電器回收不如送修

在物質富足的時代，「電器壞掉便去買」幾乎成為生活常態，不少本來可維修的電器，最後都「含冤受屈」送往堆填。不過，地球未來命運或將改寫。歐盟日前通過「維修權利法案」，新條例將於2021年3月生效，保障消費者維修電器的權力。

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香港人將電器送修的意識薄弱，一方面是港人生活忙碌，維修遠不如購買方便。市民要麼須搬抬電器到指定維修地點，要麼由原廠提供上門回收，也需要預約和等待。同時，部分電器維修成本與全新價格相差無幾，也導致市民寧買新機，也不願為節省少量金錢而徒添麻煩。

另一方面，電器生產商也未必能夠配合市民維修電器。電器款式日新月異，導致不少市民就算有意欲維修，原廠未必長期有舊款零件存貨。同一時間，部分電器設計亦無作維修準備，部分配件經過焊接，一般市民難以更換零件。

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「四電一腦」之外 更需「維修權」

為鼓勵維修電器，香港政府早前推行「四電一腦」回收計劃，集中於購買新購買後，對舊電器的處理。歐盟比我們多行幾步，讓「維修」成為市民的可行選擇。歐盟9月30日通過的「維修權利法案」規定，電器設計應讓用家可以輕易用日常工具更換零件，延長電器使用壽命。新例下，家庭電器生產商亦須確保有足夠後備零件，供買家購買電器後最多10年內使用，將電器使用週期延長，減少新電器購買。廠商亦有責任在買家要求後15日內送出零件，減少市民維修電器的不便。

回修不只是環保之舉，對消費者本身也有好處。根據歐盟的估算，新例實施後每個家庭每年可省下150歐元，相當於約1,300港元。在消費主義下我們習慣產品推陳出新，蘋果公司甚至曾經承認設計上令電話愈用愈慢。「維修權利法案」無疑提醒社會，我們的消費應基於我們的需求，而非要滿足資本家的過度生產。若在送修後產品能如常使用，我們為何要棄之如敝屣，再花一筆金錢購買新的？

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與其回收 不如維修

歐盟以外，美國亦有法例保障市民「維修權」。例如，美國加州規定商家有責任為不同售價電器提供3年至7年的維修保養，法國有要求廠商免費維修及更換2年內購買的產品。做法保障消費者權益，也避免電器輕微損壞卻遭掉棄的情況出現。

保護環境的最直接方法，始終是減少浪費，因此市民維修電器的權利，應該得到足夠保障。外國要求電器原廠舊零件保持存貨，以及要求原廠送遞零件便利市民的做法，均值得香港政府學習。就此，消費者委員會既可提出實際建議，環境局更應展開研究，甚至與商務及經濟發展局等跨部門合作，了解商界等持分者的看法。