經濟重挫、社會動蕩　政府不能只知治標

本港經濟受修例風波及中美貿易戰重挫，零售、飲食等行業受害甚深。政府的救市措施乏力，遭廣泛批評為不痛不癢，建制派及泛民議員一致倡議推出消費券刺激消費振興經濟。「派錢」終究短視，既未有針對經濟低迷對症下藥，甚至連治標也未必做到。但可惜的是，政府亦未懂如何治本，僅強調社會須從速止暴制亂，卻未明白平息騷亂僅為治標性質。要治癒社會撕裂，讓社會重返正軌，港府還須更全面的改革藍圖。

為挽救經濟，建制派立法會金融界別議員陳振英倡議政府派發消費券，刺激社會消費。建制泛民罕有地持有共同想法，泛民議會陣線立法會議員毛孟靜同樣支持派發消費券，振興本土消費，減輕旅客下降造成的打擊。不過政府則回應指，派發消費券所涉公帑鉅大，而且亦須考慮單靠派錢能否解決問題。

立法會議員陳振英於2016年自動當選，接替放棄連任的吳亮星。（資料圖片）

消費券既未能治本、治標

派發消費券終究短期措施，未能就經濟問題治本，更何況消費券能否有效治標，始終成疑。理論上，倡議者希望藉派發消費券刺激在港消費，短期內舒緩零售、餐飲行業的跌幅，減少店鋪倒閉、裁員。但現實可那麼理想嗎？以上推論假設市民會作出額外消費，但如市民以消費券購買生活必需品，消費券只取代公眾以現金支付的日常開支，市民卻未必會另作額外消費，故整體上政策未必有效刺激市道。

以台灣為例，當地曾於2009年派發消費券，結果當局發現其對經濟的貢獻不大，市民以消費券替代現金作一般性開支的比率更達約七成。當然，市民總會因政策而省下金錢，在未來始終會刺激消費，但政府若期望消費券有助於短期救市，只會是緣木求魚。更不用說，政府早前派發4,000元辦事不力，效率低下，鬧得滿城風雨，派發消費券恐怕是只會遠水救不了近火。

更重要的是，政局不穩始終是影響市民消費的關鍵。街頭衝突無日無之，一般市民外出除有機會捲入警民衝突外，更須面對不穩定的交通狀況，須提防隨時無車回家的情況，自然打擊市民外出消費的意欲。若然社會繼續動盪非常，即使市民獲額外的消費津貼，亦不見得有足夠的誘因作額外消費，故很大機會出現上述台灣的情況，派發消費券終究徒勞無功。

政府關愛共享計劃效率低下，遭廣泛批評。（資料圖片）

單靠止暴制亂就能治本？

議員體諒業界苦況，針對短期經濟提出倡議情有可原，但政府作為施政決策者，對解決目前困境卻顯得毫無遠見，令社會失望。行政長官林鄭月娥周二（29日）闡述其「撐企業，保就業」的工作，指出目前政府所推出的措施僅為治標性質，要治本始終須要為社會止暴制亂，此後才能重啟各項的經濟重建工作。這似乎回應了當下各行各業愈見蕭條的關鍵，但如林鄭仍以為社會可簡單在止暴制亂後就能回復「正常」，顯然她仍未於修例風波上汲取教訓。

修例風波為本港回歸後最嚴重的政治危機，一下子將特區管治問題，以至諸多潛藏已久的深層次矛盾揭露出來。以近月港人念茲在茲的一句話形容，本港不論社會、經濟及政治，均已「返唔到轉頭」，社會幾乎完全撕裂，即使港府成功止暴制亂，暫時杜絕所有街頭暴力、示威，若本港僅回復舊日狀態，未有對修例風波所帶出的問題作出改革，港府實與押後危機無異，街頭暴力衝突必有重臨的一天，林鄭以為乃治本的「止暴制亂」，始為治標而已。

要讓本港重回正軌，周詳、全面的改革計劃是不可或缺的。首先，為當下社會止暴制亂固然重要，但要各方願意放下成見，港府宜承諾成立獨立調查委員會，詳查多場衝突的成因和責任。其次，針對修例風波揭露的種種社會結構性問題，政府亦須成立專責研究委員會，有系統地探討根治社會諸種頑疾的方法，並向社會展示帶領改革的魄力及意志。最後，港府絕不能忽視修例風波造成的嚴重社會撕裂，只要市民，特別是年輕一代與其他社會群體的隙縫未能修補，根本不能期盼社會可重臨「正常」，故促成各界和解至關重要，港府未來必須成立特赦與和解委員會，重修社會關係，消弭對抗及復仇情緒，本港才有可能重新出發。