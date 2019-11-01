萬聖節也沒有狂歡的香港

周四（10月31日）晚中環蘭桂坊沒有狂歡，酒吧紛紛關門，生意大受打擊。但即使沒有警方封路及禁止聚集，香港人能如常歡度萬聖節嗎？社會衝突的陰霾若不掃除，我們的城市難以恢復歡笑。

萬聖節的蘭桂坊本應是狂歡之夜，周四晚卻顯得冷清，附近彌漫催淚煙。無可否認，警方於晚上8時封鎖蘭桂坊，只准市民離開而不許進入，可謂大煞風景。但我們不能忽視封路前，佩戴面具的市民已在中環一帶集結及高叫口號，考慮到當前社會氣氛惡劣，經常爆發衝突，警方自然要採取預防行動。蘭桂坊協會總監張素媚也表示，理解警方安排。

香港之結愈扯愈緊

我們當然明白，民怨持續不散的關鍵成因，在於警方部分執法惹爭議。即使在周四晚也不例外，個別警員不必要地使用武力，令市民及社工受傷。但是，如果我們仍然堅持只着眼片面的真相，而不肯面對事實的全部，那麼香港之結愈扯愈緊，我們難道沒有責任嗎？

以蘭桂坊為例，若然所有人均只想歡度萬聖節，當然皆大歡喜。但正如以「和理非」為主的遊行均演變成「勇武派」與警方衝突的戰場，誰能否認蘭桂坊萬聖節當晚的部分人只為示威，存心與警方對抗？

又以旺角為例，周四晚市民發起到太子站外紀念8月31日衝突事件，但當中不乏暴力示威者。他們起初以鐳射燈照射警署、塗鴉警署外牆，後來有人堵塞馬路、掘磚、破壞交通燈、在港鐵站口縱火等。此等激進暴力行為只為破壞和製造混亂，與紀念831事件可謂毫無關係。我們若然因為情感上不肯切割，而無視示威者的暴力行徑，這樣一來不公允，二來會害了這些示威者，三來更加無益於事。

社會缺乏有承擔的領袖

毋庸置疑，出來示威及支持示威者的香港人，也想令這個社會變得更好。但除非我們裝睡，否則近五個月的衝突應該足以證明，訴諸街頭抗爭只能逞一時之快，不能帶來實質的改變。政府管治問題及監警機制之不足，難道我們看不見嗎？社會都看見，不用更多無謂的街頭衝突來說明這點。社會當前最缺乏的是解決方法。管治問題怎樣改？監警機制可以怎樣完善？這些不是靠「五大訴求」、「解散警隊」等口號便可迎刃而解，而需要有能力及有擔當的人出來牽頭，切實提出可行的改革方案。變革運動提出的總是近乎烏托邦，需政治智慧及務實手段化作現實。

在這場「無大台」運動中，社會傳統領袖啞言失色，反過來被示威者牽着鼻子走。一方面，領袖、泛民及「和理非」當反躬自身，檢討何以變得「離地」，不諳大眾所想；但另一方面，他們不能夠一直退縮，任由社會失去方寸甚至沉淪。原本說是威脅手段的「攬炒」在近日已成現實，商戶生意大受打擊，市民無法如常生活，年輕人變得激進，爭執及打鬥成為日常……難道我們還要坐視不理，天真地以為暴力示威可以帶領社會走出困局？

政府要改弦更張，警隊要改革制度，香港人也要改變心態。當我們帶頭走出死胡同，回歸理性看待社會問題，這個城市才能真正有盼望——盼望並非來自任何外力的施予，而是香港人作為主體之本身。