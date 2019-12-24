美朝關係復升溫　特朗普應擺脫「極限施壓」策略

朝鮮早前要求美國在2019年結束前作出讓步，否則將選擇新的對抗道路，給特朗普一份「聖誕禮物」。朝中社周日（12月22日）更指出，朝鮮勞動黨中央軍委會以加強自衛國防力量為主調。與此同時，曾任美國總統特朗普國家安全顧問之博爾頓（John Bolton）公開炮轟其在朝鮮棄核問題上光說不練，未有採取實際行動迫使金正恩屈服。當美朝接觸的路線未能短期內奏效時，令人擔心狂人總統特朗普會否走回「極限施壓」舊路，葬送和平解決朝鮮問題之契機。

博爾頓此位美國政壇中著名之鷹派代表，一直在對朝問題上強硬。特朗普在上台之初，亦與金正恩爆發口水戰，雙方都以置對方於死地之口吻威脅對方，更比併各自的核武按鈕比對方大。當時朝鮮半島關係極為緊張，屢陷開戰邊緣。此「極限施壓」策略，跟博爾頓的鷹派強硬主張如出一轍。及後事件卻以180度方式逆轉，兩人於新加坡會面，促成破冰會，成為一時國際佳話。不過自此之後，朝鮮棄核問題一直停滯不前。兩人雖然分別於板門店以及河內再度會面，談判卻以破局告終，雙方拂袖而去，金正恩迅即重建核設施，更重新試射導彈，得來不易之和緩局勢迅即打回原形。

在美朝會談中被擠出談判團隊的博爾頓，自然心有不甘。其批評美方於談判破裂後未有繼續施壓，只是光說不練。然而博爾頓的「極限施壓」策略，卻恰恰是美朝談判破裂之主因。博爾頓主張之「利比亞模式」，要求金正恩先全面棄核，以換取西方之經濟援助，被平壤視為不可接受。而事實上卡達菲當年於美國之威嚇下，主動交出核武以索取西方經援，卻未有得到預期之數額，亦只曾短暫坐上聯合國安理會一席。然而當阿拉伯之春席捲中東，利比亞爆發革命，西方國家卻掉轉槍頭支持叛軍。最終卡達菲被叛軍逮捕，被打得不似人形而死於非命，對金正恩來說甚為戒備。加上朝鮮核武比利比亞成熟得多，被推算可建近60個核彈，要以利比亞之條件跟朝鮮交涉，似乎是過於輕視金正恩。

朝鮮軍事實力：除卻武器，朝鮮也擁有全球最大規模的軍隊之一，包括逾100萬現役軍人、估計500萬士兵儲備。圖為朝鮮領袖金正恩視察位於兩江道的軍事基地。（Reuters）

極限施壓的鬧劇

而觀乎美國以「極限施壓」策略方式對付其世界各地之對手及反對力量，似乎都不大奏效。特朗普對委內瑞拉的馬杜羅政權採取強硬之制裁手段，更多次以出兵作威脅，又另捧國內反對派瓜伊多（Juan Guaidó）為總統，試圖製造政權更迭。雖然於制裁下，委國物價飆升、經濟崩潰，更引發難民潮，馬杜羅政權卻至今仍屹立不倒。博爾頓亦主張對伊朗強硬，並在其主導下單方面退出伊朗核協議，重新對之實施制裁。不過美方之單邊主義行動不僅未有令德黑蘭屈服，亦得不到西方盟友之支持。德法等國另闢其他渠道續與伊朗交易，而伊朗雖然因經濟危機而示威連連，不過其在敘利亞、也門等戰事上仍有所進賬。相反白宮內部於伊朗問題上分歧漸大，尤其在空襲伊朗及動員軍隊一事上險些擦槍走火，最終亦令特朗普與博爾頓矛盾擺上檯面而分道揚鑣。

朝鮮、委內瑞拉、伊朗，甚或中國，美國於特朗普及博爾頓的「極限施壓」策略下，試圖以無可匹敵之軍事及強健之經濟力量威嚇及屈服對方，令世界局勢屢歷震盪，卻未有得到其預期之效果，反而完全是雷聲大、雨點小的鬧劇。三年過來，朝鮮之核威脅猶在，馬杜羅政權依然不倒，伊朗於中東之影響力未有減損，中美貿易戰得來不易之首階段協議實質進展亦欠奉，特朗普的外交成績單乏善足陳。

金正恩早前批評特朗普政府雖然標榜通過對話解決問題，但對其的敵對情緒日益增加，只知極限施壓，並以2019年年底為限，要求華府提出符合美朝利益、公平公正的協議內容。外界看來，美方未見能打破僵局，國務院對朝特別代表比根（Stephen Biegun）於12月中旬訪問韓國及日本時沒有促成與朝鮮接觸，國防部長埃斯珀（Mark Esper）更威脅美國隨時可以開戰。後者或多或少反映，白宮尚未走出博爾頓鷹派路線的陰影，甚至以為「極限施壓」策略可以奏效。然而，無論特朗普抑或其團隊都應知道，美方昔日奉行單邊主義，恃強凌弱之日子已經過去。要達至世界長遠的和平穩定，必須建基於對等並相互尊重之原則上。過去三年在外交上處處碰壁，可能快將收到來自朝鮮的一份「聖誕禮物」之特朗普，來年會學乖嗎？