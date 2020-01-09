學生需要的不只是2500元津貼

政府早前《施政報告》公布的2500元學生津貼，周四（9日）正式開始接受申請，計劃預計共有90萬名學生受惠，而津貼亦將由2020/21年度起開始恆常化，意味下年度學生仍會再有津貼。學生每年多2500元花用，能夠幫補不少文具、書簿、午餐錢。但一年2500元的津貼，對學生——特別是基層——而言有多大幫助？

2500元津貼的局限，從文憑試可反映。文憑試是學生的必經階段，根據去年5月考評局調整後的考試費，今年度文憑試加價4%，是自2014及15年凍結考試費以來連續第五年加價。雖然今年學校考生的科目費將由政府代繳，但再下一年的考試費則暫未有豁免。以今年學校考生的考試費標價推算，考生中英文科每科須付670元，非語文科目則448元一科，以一位報讀四科必修科、兩科選修科的考生為例，單是考試費用便需3,132元。明年考生若不獲政府代繳，一年$2500的津貼連考試費用亦不足應付。

香港學生學業繁重，補習成為學生的「生活一部分」。﹙黃舒慧攝﹚

課後學習納入資助

再以補習為例。據《全球學生閱讀能力進展研究》2016年的資料顯示，即使是家庭收入不高於7000元的家庭，這部分家庭亦有近六成學生曾參加補習。「關注學童發展權利聯席」的一項調查更加發現，有子女的家庭每月補習開支中位數達1250元。香港學生學業繁重，補習成為學生的「生活一部分」。政府一年津貼2500元，到頭來只夠支付兩個月補習學費。

就此，政府可以擴闊學生津貼，增加學生資助金額及涵蓋範疇。因應現時大多補習為私人形式，一般政府津貼難以涵蓋。政府可就課後學習設額外津貼，撥出比2500元更多的資助額，供學生靈活選擇課後補習或課外活動。而對於現存綜援戶，亦可增加及擴闊綜援學習津貼，以支持學生的課後學習需要。

另外，學生上學的午餐要價至少三、四十元，一年累計便至少需要7000元左右。一年2500元的學生津貼，對學生而言連溫飽亦難以解決。就此，中學生午膳可以參考教育局推行的「在校免費午膳」計劃，將支援範圍擴闊至中學。為免學生留校會起標籤效應，當局可考慮將資助折現，從吃飯的基本小事開始，為基層學生提供支援。

應為有需要學生提供早午餐。（吳嘉俊攝）

支援學生不只是教育局

從更廣闊角度看，支援學生也不只是教育局的責任。以鼓勵學生運作來說，根據香港遊樂場協會2018年的《香港青少年生活狀況調查》顯示，逾九成學童的運動時間未達世衛標準。假如香港學生想利用津貼租場做運動，以康文署羽毛球場為例，學生兩小時收費59元，若四人合資，每位一年仍需付5383元。現時康文署場地雖然設有學生優惠，但並未包括公眾假期，康文署可考慮擴闊學生優惠適用範圍，以為學生提供更多運動場地選擇。

香港的學生面對的困難很多，也不只是基層的處境。整體而言，許多學生為應付考試，學業壓力巨大，當下花上大量時間在課後補習，對未來卻欠缺希望。香港青年協會全健思維中心去年公布「中學生情緒壓力狀況」調查，逾四成受訪學生壓力指數達至偏高水平，逾半出現抑鬱情緒表徵。學生運動不足、休息時間不夠，學期結束還要緊張考試、擔憂成績，甚至因社會氣氛所致，學生情緒更感到困擾。政府在處理申請表格的同時應該記得，2500元不能令學生壓力得以紓緩。