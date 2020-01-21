年廿八大掃除　官民合作建減廢出路

正所謂「年廿八，洗邋遢」，每逢農曆新年將至，港人都習慣執屋大掃除。日常疏於收拾家居的懶惰市民，不免會為突然清出的海量垃圾而感到苦惱，部分市民甚至會選擇一袋走天涯，不作分類便將舊物一併清理。這個年度指定活動，除了單靠市民自律回收，政府其實亦可與民同樂，率領不同部門與社區合作，一起除舊迎新洗走去年「衰氣」之餘，也共同為環保出一分力。

「年廿八洗邋遢」作為一種香港人清理垃圾的集體默契，香港政府甚至可以借此機會，鼓勵更多市民參與回收，將可以回收的廢紙拯救過來。（《韓版交響情人夢》劇照）

鼓勵廢紙回收

一年下來，家居總不經不覺積存不少單據、信件，有時不經意的打掃，更頓然察覺中學書本還留在書櫃。然而大掃除工程浩大，一認真收拾便幾乎反轉家居，部分市民為求方便，可能會放棄將紙張分開回收。「年廿八洗邋遢」作為一種香港人清理垃圾的集體默契，香港政府甚至可以借此機會，鼓勵更多市民參與回收，將可以回收的廢紙拯救過來。

2019年，廢紙回收業界的境況可謂相當嚴峻，同時受制於中國內地廢地回收標準變嚴、東南亞地區逐拒回收外來廢紙，導致業界回收廢紙的誘因下降，本港廢紙回收價格隨之下跌。而因應近年外地廢紙進口商對「揀紙」的要求提高，例如中國內地、印尼等地，均要求廢紙的雜質含量須低於0.5%，本地廢紙回收商聘請員工將紙張分類的人事成本亦因而上升。廢紙回收商的營收與經營成本同時面對雙重挑戰。

去年十二月，政府終決定以服務合約形式聘請承辦商於全港收集廢紙，最快於今年3月落實，並確保每公斤紙皮回收價最少一元。但除此之外，為應對每年年尾「大掃除」的季節性需求，政府亦能額外以短期資助形式予以支持。政府可以考慮直接資助廢紙回收商，協助聘請短期幫工以應付「大掃除」期間短暫而龐大的回收需求。

為迎接新年到來，各式新電器、新傢俬、新玩具陸續進場，但舊物也未必要走上堆填之路。（資料圖片 / 李澤彤攝）

迎新不忘分享

每年年尾，香港人除舊之餘也不忘迎新。為迎接新年到來，各式新電器、新傢俬、新玩具陸續進場，但舊物也未必要走上堆填之路。往年不少社區組織、環保團體都會協助市民回收舊物，再將可用資源重新分配到有需要的人士手上。政府雖然難以直接回收市民舊物，但若能擔當平台角色，將市民與環保組織加強連結，亦可謂地球之福。

政府可與不同社區組織加強合作，為環保組織的地區活動加以宣傳，方便市民了解相關資訊。往往社區組織資源有限，單單籌措場地、人手已經相當困難，再作宣傳時更受資源所限，要令鄰近社區得知有活動舉行已甚有難度。反觀政府掌握資源，轄下的多個Facebook專頁、手機應用程式，宣傳優勢遠勝舉辦社區活動的一般中小型組織，但節慶時候，政府的執行力卻比社區組織遜色。

為善用政府的宣傳優勢與地區組織互補不足，環保署、民政事務總署等政府機構，可以主動為市民整合由不同組織舉辦的社區環保活動。在大掃除等節氣時更可以表列形式，在專頁或者相關應用程式中，一次過列出回收活動地點方便市民參與。例如擴充環保署「咪嘥嘢」手機應用程式功能，除了目前在地圖標示不同的廢物回收箱位置外，尚可將不同回收活動，以分區、分種類的形式讓市民一併搜尋。

習慣不是一夕一朝所能改變，但政府仍須積極應對，從細節開始設法方便市民參與回收。不同社區組織縱使資源有限，但都為環保不遺餘力。政府現有的資源充足，更應與不同社區組織相輔相成，加強與社區合作，共同為環保出力。