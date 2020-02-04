酒店賓館或成疫症溫床　政府須主導業界防疫

新型肺炎疫情持續，除了從內地回港的市民或傳入病毒外，旅客帶來的風險亦為人關注，擔心或令疫症在社區爆發。自首宗本港病例以來，本港先後出現與酒店、賓館相關的感染個案，例如上月22日一對確診染病的武漢夫婦先後入住三間酒店，及至本周一（3日）衛生署再獲通報一宗深圳確診個案曾於尖沙咀一間賓館居住。旅客住所的防疫措施無疑是疫症隱憂，入境處及食衛局都應迅速反應，主導業界加強防疫，勿忘2003年沙士的慘痛教訓。

入境處須掌握旅客資料

訪港旅客來自世界各地，就算是中國旅客亦有省別之分，但政府公布數字主要是遊客人數、所經關卡等旅遊業所需的統計資料，對中國旅客的在港活動卻無相關統計。以致爆發疫情之後，政府對於旅客資料的掌握並不足防疫。上周四（30日），保安局拒絕湖北旅客入境後，香港政府仍需由入境處聯同酒店業界巡查110間酒店，才能發現有15名湖北旅客入住不同酒店。事件反映港府對訪港旅客的資料掌握不足，已經形成一定程度的防疫困難。

為應付防疫需要，政府可以因時制宜，建立暫時性的旅客資料庫，整合來自不同省分旅客的所在酒店、賓館，與及其入境時間、聯絡資料，以掌握本港各家酒店賓館的旅客分布。一旦疫情再度惡化，或者有大陸確診患者的親密接觸者已經入境時，港府便能依據資料庫即時追蹤有關人士去向，讓港府及時作出應變，例如聯絡有關旅客，限制旅客前往人多密集地區，甚至在必要時隔離相關旅客，以至封閉有關酒店、賓館。這雖然要在旅客入境時收集個人資料，但能避免再因搜尋旅客而逐家酒店登門造訪的情況，令疫情防控工作更能與時間鬥快。

酒店業界能有此自覺固然好事，但香港有近291間酒店，還有合法持牌旅館約2000間，社會防疫工作政府仍不能全靠業界「自律」。（資料圖片）

衛生署應主導酒店、賓館防疫

對於旅客的健康狀況，各家酒店、賓館的處理方法不一。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指出，目前酒店業界在旅客人住酒店時，大部分酒店會為旅客量體溫，並觀察其是否有任何表面病癥，例如咳嗽，部分酒店亦會要求旅客填寫14日內的旅遊申報表，若住客不幸於酒店房內發病，酒店將要求住客到醫院求醫，否則將致電衛生署或有關當區處理。酒店業界能有此自覺固然好事，但香港有近291間酒店，還有合法持牌旅館約2000間，防疫工作不能全靠業界「自律」。

所謂「預防勝於補鑊」，除了入境處應事先整理旅客資料，方便政府因應疫情對旅客作出即時行動外，衛生署亦有責任主導酒店防疫工作。除了發放指示、印製宣傳單張指示酒店、賓館進行防疫，為防止疫症於社區蔓延，衛生署更應考慮進一步統一防疫標準，供酒店、賓館業界跟隨，並突擊巡查各旅客住所的防疫情況，確保各住所的衛生狀況足以避免疫情。

除了入住時的體溫檢測，衛生署也可要求業界對每位進入酒店、賓館，或使用其他酒店設施的旅客測量體溫，保證有發燒等新型肺炎徵狀的潛在患者要接受診治。對於酒店內的旅客活動，酒店可以參照部分同業做法，要求自助餐食客取餐前消毒雙手，增加每席食客之間飯桌距離，適時為水療、健身室等設施消毒，甚至收緊該設施的使用人數上限，確保用家之間能保持一定社交距離。在疫症惡化時，衛生署更應指示業界停止有關酒店設施，避免進一步交叉感染。

回顧2003年非典型肺炎，當時的京華國際酒店被視為本港疫情的爆發源頭，今次香港再遇疫症，政府必須對酒店防疫的工作加倍重視。衛生署、入境處及相關部門，都應對酒店防疫倍加謹慎，防止疫情在酒店蔓延，變成社區爆發的引線。