總統初選首仗淪鬧劇　美國民主黨未脫亂象

美國民主黨總統初選開鑼，艾奧瓦州首輪黨團會議開票卻陷一片混亂。當地周一（3日）晚，全美媒體皆屏息凝氣靜待開票結果時，民主黨突然稱其首次引入用作點票之手機應用程式出錯，要為結果進行「品質控制」（quality control）而宣佈押後公佈，令民眾震怒。而一眾參選人亦急不及待，各自舉行記者會宣稱勝選，然後頭也不回，直接飛往下周二（11日）舉行初選之新罕布什爾州，並為周五（7日）於新州舉行之選舉辯論作最後準備。一場萬眾矚目的首場總統初選淪為笑柄，更惹來選舉不公之批評，甚或選舉舞弊之陰謀論，映襯了美國政壇混亂之格局。

初選一天過後，在全國轉而聚焦在總統特朗普的國情咨文之時，民主黨先公開62%選舉結果，佛蒙特州參議員桑德斯以及前南灣市長布達加智（Pete Buttigieg）成為大贏家，當中布達加智於黨代表票中微領先桑德斯。不過此結果跟桑德斯陣營內部之點算截然不同。根據桑德斯陣營，40%之黨團會議中，桑德斯取得三成選票，輕鬆領先布達加智之兩成半。因此桑德斯支持者對此大為不滿，質疑為何民主黨不多不少，只公開該62%選舉結果，而結果剛好顯示布達加智險勝桑德斯。事前民主黨不肯透露用作點票之手機應用程式更多資訊，選後卻被踢爆該手機應用程式是由布達加智陣營資助開發，更令民主黨有心要捧布達加智，打壓桑德斯之舞弊陰謀論甚囂塵上。

艾奧瓦州初選：黨團會議投票結束後，數名民主黨候選人各自舉辦支持者聚會，一同等待投票結果出爐。圖為2月3日晚，布蒂吉格與一眾支持者合影。（Getty Images）

民主黨針對桑德斯?

事實上民主黨坑桑德斯已非首次。上屆艾奧瓦州黨團會議，前國務卿希拉里以0.25%之微險勝桑德斯，然而於不少地區桑德斯得票比希拉里為高，但最終希拉里卻得到更多黨代表票，而民主黨亦拒絕公開兩人最終總得票數，令不少人質疑桑德斯方是艾奧瓦州之贏家，卻遭民主黨坑了一回。希拉里亦於艾奧瓦州初選結果未完全公佈前，便急不及待宣佈勝利，令其士氣得以延續。雖然艾奧瓦州僅得41張黨代表提名票，僅佔全國1%，然而身為首個初選州份，艾奧瓦州對日後初選走向甚具標誌作用。而及後桑德斯於新罕布什爾州大勝希拉里，令人懷疑若當年希拉里於首兩場初選均敗予桑德斯，或會改寫之後多場初選形勢，甚至影響大選結果，今天白宮主人是否特朗普亦未可知也。今天艾奧瓦州初選明顯重覆上屆之軌跡。布達加智未待選舉結果公佈，已經宣佈勝利，激讚結果奇妙並震動全國，擺明要為其接下來之幾場硬仗造勢。

無論如何，根據民主黨隨後公布的更多點票結果，桑德斯及布達加智可謂叮噹馬頭，篤定成為贏家。而馬薩諸塞州參議員沃倫以不足兩成選票緊隨其後，前副總統拜登則三甲不入，排行第四，為首場初選之最大輸家。拜登從宣佈參選以來，一直在全國民調中領先，然而近周已有後勁不繼之勢。而且以其年紀老邁之建制人物身份，加上其溫和保守主張，實在燃點不起選民熱情。在艾奧瓦州此類選民須花上數個小時討論然方才投票，高度參與式之黨團會議選舉模式，的確不利拜登此類候選人。拜登在不少地區中甚至得不到15%之門檻進入次輪投票，迫使其支持者轉投同樣被視為溫和派之布達加智。拜登表現不似預期，令民主黨建制陣營大為緊張。一直支持拜登之前國務卿克里更被指正考慮參選，以阻桑德斯取得民主黨總統提名。參選時已稱要阻止桑德斯當選的億萬富豪、前紐約市長彭博短短兩個多月已豪花兩億美元作競選經費。其聞得艾奧瓦州初選結果後，更稱會再投放雙倍經費，加強競選宣傳。拜登的意外殞落，令黨內建制溫和派頓時群龍無首，亦令不少人窺覦此一席位，更加深了整場初選之不確定性。

美國艾奧瓦州2月3日會舉行首場民主黨總統候選人黨內初選。新罕布什爾州緊隨其後，在2月11日舉行初選。圖為民主黨總統候選人桑德斯1月26日在艾奧瓦州進行競選活動。（AP）

桑德斯或成贏家

現時艾奧瓦州初選之62%結果不少集中於鄉郊地區，製造了布達加智些微領先之印象，因此不少人相信當初選結果全面出爐，桑德斯將會一躍成為大贏家。加上新罕布什爾州幾乎成為桑德斯之囊中之物，緊隨其後之內華達州、南卡羅萊納州，分別有大量拉丁裔及非裔人口，對於支持者集中為白人之布達加智來說必然是場硬仗。相反分別深得拉丁裔及非裔選民支持之桑德斯及拜登選情則較為看好，尤其在南卡州遙遙領先之拜登，該場初選將成為其首仗挫敗後之最後救命草。此四州後3月3日上演的「超級星期二」，15州及地區同時舉行初選，更為最關鍵之戲肉。艾奧瓦州之首場初選可讓各候選人小試牛刀，然而對於誰能最終取得總統大選入場劵而言仍言之尚早。

當初民主黨聲稱引入手機應用程式以更快點票，結果經過兩天仍未能公佈全部結果，淪為笑柄，亦令人質疑其背後有否不可告人之目的，削弱初選之認受性。特朗普於同日共和黨艾奧瓦州初選中輕取兩名對手後，也不忘「抽水」，形容民主黨初選為災難，「沒有事情成功運作，就似他們管治國家一樣」，又譏民主黨「無能」。特朗普競選主任亦稱「人們對選舉程序之公正性有所質疑自然不過」，又稱「民主黨連初選都搞不好而他們竟想執政。謝謝但不了。」保守派大報《華爾街日報》亦發表社論，指民主黨過去三年質疑2016年大選之認受性，如今亦將面對別人質疑其機制，更以教宗選舉至少也有白煙或黑煙，調侃民主黨艾奧瓦州初選竟未能公布結果。

不論是純粹的技術問題抑或是有心要打壓某候選人，此場初選亂局已再度削弱選民對民主黨之信任。接下來桑德斯、布達加智甚至拜登等參選人會否互相攻訐，支持者又如何互相指控，此長遠下去影響的不僅是民主黨一黨之形象，更可能加深近年反體制的民粹風氣，動搖國人對紮根多年民主制度的信心。