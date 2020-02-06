保駕護航為特朗普脫罪　共和黨走向民粹今非昔比

美國國會彈劾總統特朗普一役，經歷僅三個星期便草草收場。民主黨籍眾議院議長佩洛西向白宮投下之火苗，遭共和黨參議院多數派領袖麥康奈爾擔當之救火隊隊長迅速撲滅。共和黨幾乎全黨一致，否決所有民主黨提出之要求，包括傳召證人作供，務求速戰速決。當地時間周三（5日）參議院以52對48票就針對特朗普濫權的彈劾控罪表決，判定特朗普無罪，毋須下台。而就妨礙國會調查的彈劾控罪，亦以53對47未獲通過。兩項條款中，僅有猶他州參議員羅姆尼於前者倒戈，投下有罪票，成為此虎頭蛇尾之彈劾鬧劇中，讓人惟一欣慰之結果。

彈劾以特朗普脫罪告終，是一早預料之內。參議院要通過彈劾條款，需要院內三份之二多數方能成事。然而在100名參議員中，共和黨佔53名，民主黨僅佔47名，距離通過門檻須20名共和黨人倒戈，根本是難以實現。民主黨人指控特朗普向烏克蘭總統澤連斯基施壓，以扣起軍援作威脅，要求澤連斯基調查其2020年總統大選之潛在對手前副總統拜登及其兒子於烏國生意有否涉貪。民主黨人稱特朗普以向外國政府施壓，合謀意圖影響選舉，以賺取個人政治利益，是明顯之濫權瀆職行為。及後特朗普公開跟澤連斯基對話紀錄，更證實其曾有要求過澤連斯基調查拜登父子，又有多名人證出面佐證。多項證據顯示，特朗普「通烏」無庸置疑。

美國參議院繼續審理針對總統特朗普的彈劾案。（美聯社）

不敢倒戈的共和黨人

本來多名共和黨參議員，都表示有興趣聽取證人作供，當中被視為黨內溫和派之包括阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）。尤其是前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在其尚未出版之著作中，大爆特朗普曾向其表明，要求停止對烏軍援，直至烏克蘭政府着手調查民主黨人為止，為此宗彈劾案投下深水炸彈。民主黨人以此為反敗為勝之轉機，向共和黨內之游離票埋手，除了溫和派外，也極力拉攏快將退休，再無連任包袱之田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）、俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）、密蘇里州參議員布蘭特（Roy Blunt）、賓西法尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）等，希望迫使其倒戈支持傳召證人，暴露更多特朗普罪證。

然而到了上周五（1月31日）幾乎所有共和黨一致否決傳召證人，彈劾案將被否決，特朗普將被判無罪之大局底定，惟一未隨黨意志投票者，僅羅姆尼一人。2012年代表共和黨挑戰奧巴馬的羅姆尼，曾被民主黨支持者所不屑，指其出身顯赫，從小衣食無憂，絲毫不懂民間疾苦。2012年競選總統期間，更被踢爆其私下批評美國選民好食懶飛，只懂向政府攤大手板，並視政府提供醫保、食物、住屋為理所當然，結果惹來輿論猛批。羅姆尼亦為虔誠之摩門教徒，社會立場極為保守，擔任東岸麻省州長時因其愈趨右傾，公開反對墮胎及同性婚姻等而民望大瀉。曾為共和黨主流的羅姆尼，今天竟然成為共和黨內惟一肯直視特朗普濫權惡行之人，並稱「在民主共和體制中敗壞選舉程序，如同違反憲法——以及其誓言一般——濫權及過份。此為獨裁者所為。」

曾代表共和黨競選總統的羅姆尼成為彈劾案唯一倒戈的參議員。（美聯社）

羅姆尼與特朗普之恩怨

彈劾案後特朗普陣營對羅姆尼亦極盡攻訐，特朗普長子唐納德便指應把之驅逐出黨。羅姆尼此名典型之共和黨人物，甚至曾代表黨競選總統，今天卻跟特朗普甚至共和黨主流愈走愈遠，足見共和黨經歷四年特朗普執政，早已面目全非。共和黨早於1990年代已日益轉趨保守，而於2008年金融海嘯後，黨內更催生一場來自草根，由下而上之茶黨運動，直接撼動共和黨建制。就連2012年取得總統提名權之羅姆尼，亦不得不挑選保守派之賴恩（Paul Ryan）為副手討好茶黨。而茶黨所代表之極保守、反建制民粹思潮，到了2016年特朗普手上終於發揚光大。特朗普以公然以曾被視為大忌之種族主義及男權主義，加上排外及保護主義席捲全黨。當時羅姆尼已直言不遜，斥特朗普信口開河為「騙子」，種下了兩人嫌隙。其後特朗普勝選，羅姆尼急不及待親自叩門示好，有指是為了換取特朗普委任其為國務卿，最終卻未有成事。此後兩人關係一直緊張，更不時隔空罵戰。

此次羅姆尼倒戈對特朗普投下不信任票，或是真誠維護國家憲法及體制，也可能出於個人恩怨，惟他一度為共和黨主流，如今竟成為黨內極為邊緣之少數派，足見共和黨已由傳統中間偏右之保守主義政黨，突變成今天日益右翼，聽命於特朗普一人之民粹主義政黨。當初曾被寄予厚望之溫和派穆爾科斯基、柯林斯也不得不噤聲歸邊，所謂溫和派經已名存實亡。亞歷山大更為特朗普辯稱，雖然其行為有所「不當」之處，但不足以構成彈劾，更否決傳召證人，連直視「通烏門」之嚴重瀆職濫權行為之勇氣都欠缺。環顧議事堂前一眾共和黨人之畏縮，不禁令人想起兩年前去世之亞利桑那州參議員麥凱恩，即使在病榻上仍敢公開向特朗普說不，贏取了不分黨派之讚賞。而隨着麥凱恩離世、羅姆尼淪為少數派，兩人曾代表之「Grand Old Party」（共和黨別名），已一去不返。