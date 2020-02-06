歐盟送走了英國　不代表可順利迎接巴爾幹國家

英國脫歐為歐洲一體化工程留下污點，但歐盟並未就此放棄南擴的計劃。歐盟委員會於周三（5日）公布修定版本的入歐程序，緩解法國對歐盟擴張至巴爾幹國家的反對聲音。儘管歐洲整合本為化解各民族國家爭端、有利長遠和平發展的基石，而法國亦在新程序公布後立場軟化，但有鑑於當下歐盟內部的排外情緒愈見高漲，南擴的步伐亦須慎而行之，切忌一蹴而就。

北馬其頓（North Macedonia）原名馬其頓，因與希臘北部地名相同，兩國為此爭論多年，希臘亦曾多次反對讓該國加入歐盟。其後馬其頓經多輪投票後，同意修憲更改國名，成功換取希臘讓步。(VCG)

南斯拉夫內戰後，歐盟為穩定戰爭的餘波，歐洲理事會在2003年的塞薩洛尼基會議上，將巴爾幹一體化定為歐盟擴張的優先事項。歐盟認為，民主、法治、尊重人權和少數族裔權利、市場經濟等核心價值觀，不但可減少戰爭再次爆發的機會，也是經濟發展的重中之中。自斯洛文尼亞和克羅地亞分別於2004年和2013年加入歐盟，目前仍有六個巴爾幹國家——阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）、科索沃、北馬其頓、黑山和塞爾維亞正靜候歐盟的佳音。

多國等待加入歐盟

步伐較快的黑山在2008年提出申請後，目前已進入談判程序。阿爾巴尼亞和北馬其頓雖為候選國，但仍等候27個成員國政府首肯，才能開始談判。而塞爾維亞則在2009年「入紙」後，歐盟亦放風表示2025年有望與黑山一同入歐，但礙於科索沃戰爭的領土爭端尚未解決，其談判進展亦較慢。落後於上述四國則有波黑和科索沃，前者在2016年的申請仍「有待處理」，後者作為主權國的身分更未得到全體成國員承認。

去年10月，歐盟高峰會曾討論阿爾巴尼亞和北馬其頓的入歐資格，但法國總統馬克龍當時認為歐盟內部整合存有混亂，加入新成員將使原有的問題放大，故反對兩國的入歐談判，並提出反建議，要求加入「可逆轉」機制，確保候選國依循歐盟提出的改革。是故，為了使5月與巴爾幹諸國的峰會順利舉行，歐盟在新公布的「增強入歐程序」中，雖然沒有完全採納法國的提案，但亦提議賦予現有成員國更大權力，可暫停或逆轉入歐的談判程序，甚至迫使各國在好些政策領域重啟談判，而愛麗舍宮有官員在方案公布後，亦表示「這是朝着正確方向邁出一步」。

去年10月，法國總統馬克龍認為歐盟內部整合存有混亂，加入新成員將使原有的問題放大，反對兩國的入歐談判。（新華社）

右翼冒起非無因

即使法國的立場已見軟化，但成員國亦須兼顧國內的政治氛圍，免得使本為善意的舉動，反成民主的倒退。如同馬克龍提及的歐盟內部混亂，不單是英國脫歐帶來的經濟秩序重組，或是由中東和北非前來尋求庇護的難民，而是近年興起的非自由民主制（Illiberal Democracy）。

不論是匈牙利、波蘭、捷克等前鐵幕國家，或是德法兩頭歐盟馬車，近年眾國內部存有的非自由民主主義聲音，已直接挑戰歐盟創立宗旨和價值觀。儘管這種新型意識形態未有統一定義，但套用匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的理解，非自由民主制雖然會「繼續尊重自由與民主」，但將「拒絕自由主義強調的個人權利」，因為「國家不僅只是一群個體」（pile of individuals）。

在被貼上「非自由民主制」標籤的波蘭、匈牙利等國家，當權者都傾向「妖魔化」外族，來鼓動民族主義情緒。例如，過去歐爾班不僅屢次批評歐盟的難民政策，嚴重衝擊基督教的主流地位，更曾套用「猶太人陰謀論」，暗批金融大鱷索羅斯（George Soros）是大批難民湧歐的幕後黑手。另外，歐爾班亦曾故意將國內的少數民族與難民混為一談，指難民將會影響民族的「純潔性」，危害社會治安。儘管煽動民族情緒是以製造恐慌和排外情緒來鞏固支持，但這種偏見確實在歐盟內部大有市場。

若歐洲未能妥善處理內部的挑戰，望以一蹴而就的步伐南擴，未來的融合問題必成極右政客的口實，挑戰歐盟權威，加深內耗。上述有意入歐的國家中，僅有黑山僅是貼近「歐盟窮親戚」保加利亞的發展水平，其他則大為落後。若歐洲一體化急速在短期全數實現，其情況應像2000年初東歐諸國人口外流到西歐的情況，驅使大量北上尋找經濟機會，惹起發達地區的民意反彈。

除此之外，雖然阿爾巴利亞和波黑兩國皆為世俗國家，但兩國的人口結構中亦有愈半為穆斯林信徒。為數龐大的「異教」群體入歐亦會挑起右翼、排外領袖的敵視，將本為促進世界大同的工程，包裝為文明的衝突，搬出「歐洲人的身份根植於基督教」的說法，挑動仇恨，加深歐盟內部的爭議，甚或「脫歐保衛主權」的聲音。

誠然，對歐洲一體化的支持者而言，上述疑憂或許是因噎廢食，但迄今排外、右翼政團崛起已成事實，故較現實的處理手法，應是同步設法削弱非自由民主制主義的聲勢。例如，排外情緒近年升溫之因，部分原因《都柏林公約》（Dublin Convention）的難民分配機制是根據地理因素而定，即尋求庇護者只能向第一個踏足的簽約國提出申請，而非按成員國的乘載力（如人口、經濟狀況）而定。這不但使地理上較接近難民源頭的國家須負起重擔，更成了歐爾班之流帶領國家步向威權的託辭之一。因此，修定《都柏林公約》表面上與巴爾幹國家入歐無關，但內部改革亦可成為抗衡排外領袖的手段，讓民眾較易放下對他者的戒心，鋪平歐盟南擴的道路。