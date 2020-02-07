特朗普脫罪、民主黨內亂　美國要「狂人總統」再四年？

世局如棋日日新，美國政壇短短幾天亦經歷翻天覆地之變化。總統特朗普本來在國會遭一眾民主黨人圍鑿，矢言要為其「通烏門」醜聞將之拉下台，但在共和黨幾乎上下一致之團結下，不費吹灰之力否決彈劾案。一度陷入困境之特朗普不但翻身，更乘勢追擊，怒斥民主黨人之邪惡。國會表決前夕，特朗普發表本屆任期最後一次國情咨文中，大肆自誇其任內政績，又大談其對國家之未來願景，議事堂內共和黨人不斷鼓掌，如同為特朗普勝選宣言贈慶。其身後的民主黨眾議院議長佩洛西在演說後怒碎特朗普演說講稿，雖然贏得了鎂光燈，卻反映了民主黨除了擺姿態外，對此位狂人總統，實在沒轍。

與此同時，民主黨亦陷入混沌之中。萬眾期待之艾奧瓦州初選，竟因首次引用作報票之手機應用程式出錯而遲遲未能公佈結果。當中點票過程亦接連爆出醜聞，有選民投訴主理當區黨團會議之工作人員胡亂點票、又有人稱各候選人得票跟選票總數不符、更有人踢爆該手機應用程式為南灣市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）競選團隊資助開發，因而得出布蒂吉格爆冷勝出之結果，質疑當中有利益衝突，而布蒂吉格早在初選結果未公佈前早已宣佈勝選，更加惹人懷疑，陰謀論亦甚囂塵上。布蒂吉格贏得該州最多代理人票，而佛蒙特州參議員桑德斯則贏得最多選票，結果出現兩人均自稱勝出之雙胞鬧劇，亦惹來批評，反映初選制度有問題。

拜登在艾奧瓦州的民主黨初選表現欠佳，三甲不入。（Reuters）

連拜登也質疑初選

為此民主黨全國委員會在初選後三天，方宣佈重新檢視選舉結果，亦被批評為反應遲鈍。民主黨初選陷入一片混亂，引惹來特朗普陣營之瘋狂抽水。以壓倒性姿態於艾奧瓦州共和黨初選先拔頭籌之特朗普嘲諷民主黨無能，其競選主任亦指民主黨連選舉都辦不好，何以治理國家，又稱外界對此場初選之公正性有所懷疑，將是自然不過。此質疑不僅見於其對手共和黨，就連初選中意外脫腳，最終屈居第四位之前副總統拜登之競選團隊都有微言，稱其點票程序混亂令其對其廉潔性起了關注，亦有可能影響選民對結果之信心。拜登身為民主黨建制核心內之核心，也居然對建制提出質疑，足見此場初選點票出現之混亂，已影響外界對民主黨之信心。

民主黨之危機亦不只於此。由黨內建制力捧，一直被視為大熱之拜登，在艾奧瓦州出閘脫腳，亦令建制中人恐懼不已。拜登向來騎在前總統奧巴馬之人氣以及其本身之高知名度，因而在全國民調中一枝獨秀。相反其在政綱上未有花太大工夫，只是不停打「重回正軌」，把時鐘撥回到特朗普前的奧巴馬時代。比桑德斯的進步主義政綱、沃倫的大型體制改革等宏大破格願景來說，難以燃點起選民熱情。拜登亦一直標榜其「可當選性」（electability），稱其為最有能力擊敗特朗普之總統人選。然而現今拜登在首輪初選敗陣，不僅輸給桑德斯、沃倫，就連本來寂寂無聞之小鎮市長布蒂吉格都比不上。民主黨選民繼上屆後，再次在挑候選人應該依理念或是依「可當選性」之間掙扎。

同為民主黨建制寵兒之布蒂吉格年輕有為，是哈佛及牛津畢業生，又曾參軍派駐阿富汗，年方三十有八，芳華正茂。然而其競選總統前僅有當過10萬人口之小城市長經驗，全國從政經驗欠奉。而且其知名度不高，支持來源主要集中在白人地區，對於要爭取少數族裔選票之民主黨勝選模式，似乎較為遜色。布蒂吉格本身之同性戀身份，亦成為其入主白宮的最大絆腳石，令之爭取跨黨派支持以及宗教保守選民之選票，殊不簡單。在一眾民主黨大熱候選人中，布蒂吉格跟特朗普單對單對決之民調表現亦為最弱。布蒂吉格現時於全國民調排行第五，一旦離開艾奧瓦州、新罕布什爾州此等白人州份，表現必然大不如前。

桑德斯第二度參與民主黨總統初選，目前是支持度最高的候選人。（法新社）

民調：特朗普形勢造好

在拜登意外出閘脫腳、布蒂吉格僅為虛火之情形下，桑德斯成代表民主黨出戰之大熱。不過民主黨建制一直對桑德斯之進步派政綱深感恐懼，生怕其一旦當選，其全民醫保、富人稅等諸多主張，將會嚴重損害民主黨金主及富人等權貴階層之利益。早有報道指民主黨將不惜一切力阻桑德斯取得提名權，包括製造無人得過半數代理人票之局面，黨內建制屆時便可名正言順出手，另提名其可接受之人選。此情形令人想起中國國民黨過去兩屆總統大選之鬧劇。2016年黨內急統派洪秀柱爆冷勝出黨內初選，卻遭黨內大佬陣前「換柱」。今年總統大選黨主席吳敦義為了私心阻朱立倫取得總統提名，「臨時徵召」高雄市長韓國瑜參選，以韓「卡朱」，皆引起廣泛批評，亦被指為國民黨連續兩屆大敗原因之一。

如國民黨「換柱」、「卡朱」一樣，民主黨建制若再度耍手段打壓桑德斯，甚至直接拒絕其提名權，將引發黨內極大震盪，甚至極有可能導致黨內建制、進步兩派全面分裂，到時最大得益者必定為特朗普。而且民調亦顯示，特朗普之支持率自去年10月彈劾調查開始之39%急升至現時之49%，為其上任以來最高。共和黨支持率亦升至51%，為2005年以來新高。59%美國人認為其生活比一年前好，75%美國人亦預期一年後生活會比現在好，對經濟前景之信心為克林頓時期以來最高。在國家經濟一片向好，大部份國人對現狀滿意、前景樂觀之下，特朗普得以連任之機會大增。在此嚴峻情形下，民主黨更無同室操戈之本錢。

在2016年大選中，共和黨亦曾對特朗普有今天民主黨對桑德斯一樣之考量，然而最終仍全力支持特朗普。而在此次彈劾風波中，共和黨全黨上下更一致為特朗普保架護航，其政治品格雖值得商榷，但顯示出之團結卻是足以令民主黨人反思。在此過去一周特朗普鯉魚翻身、拜登折㦸沉沙、桑德斯聲勢日隆，美國各政治人物之浮沉，或許恰好反映美國人心之微妙變化。