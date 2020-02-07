疫情下的文憑試　試場應變要得宜

因應新型肺炎疫情續，教育局周四（6日）宣布，科目筆試暫定如期於3月27日開考，中文口試將順延至5月，而教育局另一後備方案則是將文憑試押後4星期舉行，並於4月24日開考，但兩科語文科口試則會取消，最後成績將會按比例調整。但因目前疫情發展並不樂觀，一眾DSE考生的實際考試日期，尚要視乎實際情況，待教育局於月底決定。

教育局表示，正考慮DSE中英文口試取消或押後，2月底作最後決定。（羅君豪攝）

考試亦須注意防疫

新型肺炎傳染力強，病毒潛伏期由1至14日不等，縱然潛伏期間病毒亦具傳染力。假若教育局在新型肺染威脅時仍然開考，考試期間大量學生流動、接觸，疫症將有可能在學生之間傳播。行政、升學安排等雖然重要，但教育局應謹慎擇日開考，以防疫為大前提。

在衛生署判斷疫情受控後，教育局應盡快公布考試日期，以讓考生有充足時間事先確認考場位置，並安排溫習時間。考試擇日與安排公務員上班不同，考生考試之前尚要溫習課文、練習試題，雖然目前教育局已定於月尾公布決定，但有關決定亦應盡快訂出確切公布日期，免得要考生在漫長的「二月尾」提心吊膽。

除了考慮延遲考試日期外，考試安排亦須注意防疫細節。港大微生物學講座教授袁國勇指出，人與人之間可以保持適當社交距離、不與人握手，因為飛沫一般不會「飛越」超過6格階磚距離。考評局在今年新型肺炎肆虐的情況下，亦應拉遠考生之間距離，或者加開課室安排學生應考，分散學生分布。而為了減少每個試場的應試人數，考評局亦可與學校協調，尋求更多學校開放作試場之用，以攤分每個考場的應試人數。防止考生之間距離過近，或同一試場聚集過多考生，形成新型肺炎的傳播危機。

考試期間大量學生流動、接觸，疫症將有可能在學生之間傳播。（資料圖片）

考評局須杜絕虛報

香港文憑試「一試定生死」，考生一旦錯過今年考試，便無奈要等明年努力。但正因中學文憑考試關乎升學前途，要考生輕言放棄更是困難。考評局計劃於應考期間實施特別措施，考生須填寫表格自行申報體溫，以及過去14天的外遊紀錄，假若考生體高於38度或要離開試場，或在特別室應考。考評局應諮詢公共衛生及醫學專家意見，研究帶病徵考生對其他人構成的風險。

雖然不誠實申報可能會遭取消資格，但若個人因病不能進場，DSE筆試亦不設補考，考生難免想「放手一博」。畢竟文憑試對考生事關重大，自行申報機制下，考生未必坦白自己的真實體溫、實際病情，甚至可能出現如邊境旅客吃退燒藥的「衝關」情況。就此，考評局應雙管齊下。一方面設立機制，例如讓考生在醫生證明的情況下，可進入特別室考試，減少他們瞞報的誘因。另一方面必須加緊試場把關，例如可提早開始為進場考生逐一量度體溫。甚至教育局可以考慮加重瞞報罰則，例如調整有關考生分數等，阻止染病考生衝關。

每年DSE考生人數眾多，逐一檢疫亦會有漏網之魚。考生應保持自覺，不能心存僥倖，若不幸患病應及早求醫。為確保考場人士安全，考生如果懷疑染上新型肺炎，更應接受隔離，避免傳染同場考生。