徵公屋出爾反爾 須慎防弄巧反拙

近日特區政府擬徵用未入伙的火炭公屋駿洋邨設立檢疫中心，惹來民眾反彈，周末多區再次爆發反隔離營示威。駿洋邨般未入伙，且遠離民居，政府以此公共屋邨作隔離用途，有其道理。惟特首林鄭月娥一個多星期前才表示未入伙公屋不適合作隔離用途，今次自然被質疑出爾反爾。隨檢疫中心的需求增加，政府必須正視與地區社群溝通，解說隔離營的選址考慮，減低防疫工作遇到的阻力。

港府上月尾曾徵用粉嶺未入伙屋邨暉明邨作檢疫中心，引起強烈社群的反彈，甚至有示威者向屋邨大廈設施投擲汽油彈，結果政府放棄徵用。雖強調並非因民眾壓力而為之，但林鄭卻明言未來一年將近落成、未入伙屋邨「都是不適合作為檢疫中心的設施」，並稱當時「並無任何未入伙的公共屋邨在我們考慮作為檢疫中心之列」。

然而，政府近日徵用未入伙公屋火炭駿發邨作檢疫設施之用，不但再次被批忽視反對聲音，甚至被指出爾反爾，短短兩周就推翻早前決定。林鄭解釋，放棄暉明邨當日亦有強調須按疫情變化，確保足夠檢疫設施，而隨疫情愈見嚴重，現時僅有的三個檢疫設施又面臨飽和，而駿洋邨位置理想，故才出此下策。

徵用駿洋邨無想像中差

誠然，民意不一定正確，林鄭亦所言非虛，即隨本港疫情漸見社區爆發的跡象，周末更發生嚴重的家族傳染個案，疫情隨時全面升級，而目前隔離設施空間有限，政府必須從速拓展設施數量，在社區中設檢疫中心或許是在所難免。駿洋邨位於火炭的位置亦算「理想」，附近一帶大多為工業區及鄉郊地帶，理論上對社區的影響有限。即如政府正在徵用的美孚翠雅山房一樣，兩者的區位其實均遠離民居，原則上居民不必過慮。

前日（8日）政府公布，位於火炭未入伙的駿洋邨將會是隔離住所的選址之一，消息一出當區區議員及居民隨即表示反對。（梁煥敏攝）

火炭駿洋邨與粉嶺暉明邨不同，已即將入伙，甚至有居民作入伙準備，對不少久居不適切住所的基層市民來說，他們始終期待「上樓」之久。隨新型肺炎爆發，諸如劏房般的基層房屋也不利防疫，火炭駿洋邨入伙不單止改善基層家庭的住屋環境，更是在某程度上解救他們於疫症的威脅。然而在非常時期，疫症或全面爆發，站於公共衛生的角度，政府如有必要徵用未入伙屋邨作隔離具潛在傳播病毒可能性的人士，暫時「犧牲」上樓市民的利益或許是必要之急。重要的是，政府要說服市民妥協，必須展示其已檢視其他具潛質的檢疫中心選址，徵用未入伙公屋勢為不得已之手段。社會近日建議徵用迪士尼酒店及二期發展地地及解放軍用地，均為相當可行、且較具公眾支持的方案，政府必須盡力與相關持分者協調、磋商，並向社會展示箇中的工作及努力。

出爾反爾才是致命

解說及溝通工作是徵用地方的關鍵，但政府經過連番「闖關」失敗，在設檢疫中心一事上遇上強大的社區阻力，仍未學懂管理民情的重要。政府於徵用駿洋邨一事仍是採取先徵用後解釋的手段，在事情升溫後才稱再聯絡地區社群，可見政府仍未重視與民溝通的重要。更甚者，特首兩星期前堅稱不再考慮未入伙屋邨，竟短時間內推翻早前決定，如此出爾反爾不但教市民無所適從，亦反映政府思慮未遠，在防疫決策上不夠周全。港府決策早已陷入前所未有的信心危機，隨疫情愈發嚴重，防疫工作的爭議程度只會有增無減。若未能管理社會民情，防疫政策更會事倍功半。

在情在理，政府有需要於社區尋址作隔離用途，問題只是如何在防疫與民情之間取得平衡。「01觀點」早已指出，政府必須開誠布公，增加徵用設施過程的透明度，如公布不同政府認為有潛質發展的選址，並闡明公眾箇中的選址理據與考慮，及早讓公眾知悉及討論。要消除公眾恐慌，始終要增加政策的透明及客觀程度。