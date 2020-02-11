誰來接手默克爾的盪手山芋

德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）周一（2月10日）宣布將辭去基民盟（CDU）的主席職務，且不會在來年大選中競逐總理一席。這位本是現任總理默克爾一手提拔的接班人，出任黨主席僅一年多便黯然下台，不但僅是上周圖林根州州長推選出岔所引發的連串事件，更反映出基民盟在後歐洲難民潮時期，仍未跨過黨內的分裂。然而，在德國政壇的基進左、右翼抬頭之際，不論誰人接手這個盪手山芋，均須重新審視默克爾的中間政治路線，才能逆轉基民盟江河日下的劣勢。

卡倫鮑爾與默克爾在基民盟黨大會中交談。（路透社）

2015年歐洲難民潮爆發後，默克爾展開雙臂，歡迎中東的移民前來尋求庇護，雖說展現出人道主義的崇高理念，惟亦成了基民盟分裂的肇因。默克爾為擺平黨內的異見者，早在2018年提出折衷方案，放棄競逐2021年的大選，並提拔同屬中間路線卡倫鮑爾為黨魁，以保護其政治遺產。

好景不常，這位前西德薩爾蘭州州長、人稱「小默克爾」的卡倫鮑爾，不但未能承繼默克爾的衣缽，而且無力控制黨員，使其管治與領導能力備受質疑。在2月5日圖林根州州長的推選中，基民盟部分成員與極右政黨「另類選擇黨」（AfD）一共推舉自民黨（FDP）的凱默里希（Thomas Kemmerich）出任州長。此舉不但無視了卡倫鮑爾的反對，同時亦打破二戰後政壇封殺極右政黨的政治倫理。更甚是，卡倫鮑爾在凱默里希呈辭後要求黨員支持重新改選，基民盟的地區分部卻拒絕服從指令。由於黨員拒絕執行政治紅線，卡倫鮑爾有感其政治權威盡失，難以續駕馭基民盟，於是提出辭職。

卡倫鮑爾接任CDU主席僅有一年多，反對聲音卻已不下默克爾所面對的。卡倫鮑爾權威盡失部分是因為失言，如形容跨性別者為「坐下尿尿的人」，部分則是因未能兌現對黨內經濟保守派的承諾所致。但卡倫鮑爾被迫退位的主因，其實跟默克爾一樣，即是兩者皆未能找到應對國內基進左、右翼的抬頭之道。

卡倫鮑爾去年出席布蘭登堡州的地方選舉競選活動。（路透社）

黨內四人大熱

在2019年的薩克森和布蘭登堡州選中，雖然CDU及其盟友社民黨（SPD）仍屬兩個州份的第一大黨，但基進政黨綠黨和AfD得票躍升，亦反映出傳統和新興政黨此消彼長的勢頭。而綠黨更在同年五月的歐洲議會選舉中，取代了SPD成為第二大黨。因此，圖林根州州長推選一事，僅是卡倫鮑爾下台的導火線，更根本是其中間路線未能調解黨內保守派和自由派的分裂，使選票流失至基準政黨。

卡倫鮑爾的離去並不會使問題自動消失，而下任基民盟的領導人同須面對當下的困境。目前被外界視為有力的接班人選包括北萊茵－威斯特法倫州州長拉雪特（Armin Laschet）、前任國會黨團領袖的默茨（Friedrich Merz）、衛生部長史班（Jens Spahn），以及巴伐利亞州州長索德（Markus Söder）。無論誰人將會手執牛耳，亦須重新審視默克爾的政治路線，好讓基民盟扭轉江河日下的劣勢。

基民盟在二戰後，與社民盟同為代表的建制勢力，一直排拒持基進立場的政黨，惟隨政治潮流更迭，默克爾及其繼任人選擇不多。CDU要不是守株待兔、望選民回心轉意，就是被迫面對現實，對崛起中的政治勢力作出妥協，並嘗試將之收歸建制。前者在卡倫鮑爾身上已見此路不通，而後者亦屬權宜之計，須在極左和極右政黨中權衡輕重。相較AfD持排外意識形態，且或會孕育出極權主義，基進左翼政黨近年不但深受不少年輕人支持，在執政紀錄上亦有跡可循，如「左翼黨」（Die Linke）的拉梅洛（Bodo Ramelow）在2014至2020年領導圖林根州時，即便連國內的保守派傳媒都形容此人懂得妥協，是有效領導政府的理性人物。先後經歷納粹和蘇共統治的德國縱然對基進思想心生警惕，但CDU欲要擺脫頹勢，除了重新評估與左翼結盟的可能性，看來也沒有其他可行出路。