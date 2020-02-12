面對壓迫和背叛的巴勒斯坦

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）周二（10日）在聯合國安理會上，不但批評美國提出的中東和平計劃「廢除巴人權利的合法性」，更形容國土猶如「瑞士奶酪」，藉此重申「巴人將斷言拒絕以色列—美國提案」的強硬立場。 儘管阿巴斯的立場得到阿拉伯國家聯盟、伊斯蘭合作組織和非洲聯盟三個跨國組織支持，但在各國心懷的利害盤算下，巴人除了寄望能喚起國際社會的關注，也只能靠微弱的力量作抵抗。

特朗普（右）和內塔尼亞胡1月28日在白宮召開聯合記者發佈會，在巴勒斯坦缺席情況下，宣布解決以巴雙邊關係的中東和平計劃。（Reuters）

特朗普自稱其中東和平大計為「世紀協議」，但觀乎內裡的條文，卻比1993年的《奧斯陸協議》（Oslo Accord）更為苛刻，國土大為削減之餘，同使巴人成為寄人籬下的邊緣人。首先，「世紀協議」支持以色列可在定居點政策中強搶回來的土地，成立「飛地社區」，這變相使現時的殖民政策合法化。其次，在耶路撒冷的主權爭議上，特朗普不但無恥地建議巴勒斯坦可在東耶路撒府的邊垂郊區Abu Dis設立首都，更否定因戰爭而流離失所的難民本該享有「回鄉權」（right of return）。除此之外，協議無視正常國家應有軍事和安全控制權，並欲將現時以色列藉軍事管制而封城的措施恆常化，僅將民政管理事宜留給巴勒斯坦。這些條款不但遠較《奧斯陸協議》的嚴苛，更有違安理會《第242號決議》要求以色列歸還1967年戰爭中非法侵吞的土地。

在以巴問題上，特朗普雖然看似積極斡旋，但從近年美國大使館遷都耶路撒冷、停止反對定居點政策，以及承認特拉維夫在戈蘭高地的主權可見，美國的立場有失中立早是昭然若揭。但是，歷史上與巴勒斯坦站在同一陣線的阿拉伯國家，其偽善程度亦與美國不相伯仲。

阿拉伯國家不盡可靠

儘管阿巴斯的演說獲三個跨國組織背書，但組織的成員國與以色列、美國私下互動的表現，卻早已背離阿拉伯國家的傳統立場。特朗普上月在白宮公布世紀協議時，出席者不單包括以色列總理內塔尼亞胡，更有巴林、阿聯酋和安曼的駐美大使成為白宮上賓。尤有甚之，沙特和阿聯酋更公開感謝特朗普的努力，呼籲以色列和巴勒斯坦直接對話。除此之外，過往曾經與以色列開戰的埃及，亦僅僅表明將「仔細和徹底地審查美國的願景」，完全遠離斷言拒絕的應有立場。

一眾阿拉伯國家摒棄上世紀的立場，漸向美國和以色列靠攏，箇中有兩大原因不容忽視。經歷上世紀數次中東戰爭後，美國對阿拉伯國家採用分而治之，已成功誘使多國成了華府的傀儡。如約旦和埃及等中東國家，在管治失誤下，社會長年陷入「碎片化和兩極化」現象，使其須依靠美國提供的援助，來維持其政治權力，而後者更在1979年以後，年均收取逾16億美元的經濟、軍事援助，使其外交政策只能聽從華府。再者，在「敵人的敵人就是朋友」的功利計算下，近年美國與伊朗衝突升溫，同使沙特、阿聯酋和巴林等海灣國家放棄擁護巴勒斯坦，並投向以色到懷抱。

縱然巴勒斯坦人的處境，遠比上世紀南非的種族隔離時期更為嚴峻，不但自身並無籌碼與以色列交涉，近年更被阿拉伯國家背棄，惟此亦不能屈服於拳頭下。2005年，英國組織倡議一項全球民間政治運動，皆於要透過抵制、撤資和制裁（BDS），向以色列施壓，迫使當局停止佔領巴勒斯坦、尊重各族群的平等權利，並落實巴勒斯坦難民的歸鄉權。即便BDS的「受害者」是以色列的全國民眾，並非執制種族隔離政策的官員，但在絕處時將潛在損失局限在經濟層面，總好比上世紀「黑色九月」、「法塔赫」等武裝組織施以的恐怖襲擊，來得和平和理性。當下巴人除了接受屈辱的隔離政策，亦或只有BDS的力量可為他們發聲。