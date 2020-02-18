太古城工程師妻與同事確診　醫管局應正視風險

新型肺炎疫情來襲，站在防護最前線的醫管局應以身作則，向社會示範最妥當應對疫症的措施。然而，局方未有及早交代太古城工程師確診前與局方員工接觸，更決定與會者無需隔離，決定輕率，做壞榜樣。

公眾近日尤其關心太古城工程師確診新型肺炎，是因為患者懷疑傳染了病毒給太太和同事，意味有機會發生集體傳染。而其太太的社區活動，也可能造成社區感染。

有與會的工程顧問公司加強安全措施，即使員工沒有病徵，已經關閉相關辦公室樓層消毒，又要求該層同事在家工作。然而，醫管局知悉工程師確診後，沒有通知員工患者和同事在14天潛伏期內的2月6及7日於醫管局與員工開會，又沒有指令與會員工隔離。而且，據工會醫管局員工陣線透露，其他與會者任職的機構早已向員工發電郵告知事情，相較下醫管局不夠積極。

未發病已可傳染

醫管局總行政經理劉家獻回應確診個案時，指患者是在發病前開會，開會的醫管局職員期間有戴口罩，故之前未有主動披露他們到大樓參與會議，否認隱瞞公眾。另外，局方指在可行情况下安排視像會議。

如此回應難以令人安心。新型肺炎最令人擔心之處，正是發病前已具傳染力。而醫管局是醫護人員經常出入的場所，萬一有醫護在大樓被傳染，進而回到醫院再傳染給同事和病人，後果難以預料，醫管局將難辭其咎。政府經常提醒港人要減少社交活動，切斷感染鏈，壓抑病毒擴散的機會。若然連醫管局的行政部門也不多做一步，至少要求與會者的同事檢疫或在家工作，並公開開會地點等資訊，又怎能要求一般機構仿效？

據悉，該會議主要討論醫院重建。重建是大議題，會議也許不能延期，但大可以選擇視像會議。局方和工程公司堅持面對面開會，事後看來令人費解。若然選擇視像會議，便可減少一個可疑的傳染渠道。

沉痾處處 怎教人支持

即使醫管局認為患者不大可能傳染醫護，未有如私人機構般加強防範，但局方沒報資訊的有第一時間通報個案，到事後才「補鑊」，也未符公眾期望。

當外來入境人數已經大幅縮減，本地防控更顯重要。我們期望醫管局帶領公營醫療體系齊心抗疫，令人失望的是，醫管局先是保護裝備不足，在傳媒窮追不捨後才公布口罩等物資數量；管理層如今又篩選患者資訊，令前線醫護倍添憂心。在疫情之前，醫管局問題早以積習多年，例如病床擠滿病房、醫護人手長缺、行政程序繁瑣等。再這樣下去，醫管局怎能令醫護安心工作，令病人信任？