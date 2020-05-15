【內會風波】讓立法會回歸運作初心　多數決原則自行糾正

立法會內務委員會17次會議仍未能完成主席選舉，這不但有違常理，而且亦不應該，阻礙內會履行職責。但更重要的是，什麼才是最適合的解決方法？

「拉布」在議會不時發生，立法會議員有時在會議中不斷發言，阻止審理議案。但這種情況並非無解，梁國雄訴曾鈺成的司法覆核案中便說明，議員根本沒有「拉布權」，若議員長時間發言且令議案未能有效審理，立法會主席有權力終止辯論，進入表決程序，即俗稱的「剪布」。

以多數決處理例外情況

目前內會的情況是，部份議員一直發言，而主持郭榮鏗沒有終止辯論，甚至曾經不限時任由他們自由討論，客觀效果上令選舉無法有效進行。在本質上，這也是一種「拉布」，只是這「剪布」獲主持放任不管，形成困局。

但其實「剪布」的原則乃是基建於立法會主席及各委員會主席獲多數議員授權，負責維持議事秩序，同樣道理也可以應用在內會之上。若然內會多數議員認為應該要結束辯論，進入表決程序，一名非由選舉產生、沒有多數議員授權的主持，怎麼能夠阻止？

事實上，《議事規則》設有「補底」條款，讓內務委員會處理未經規定的事務，而決定的方法是委員會投票決定。可見，對於特殊或例外情況，連個別委員甚至乎連主席，也不能凌駕委員會多數議員的集體決定，這就是立法會運作的基本原則——多數決。

「除本議事規則另有規定外，委員會及其轄下小組委員會的行事方式及程序，由委員會自行決定。」（《議事規則》第75(18)條） 「所有須由委員會或其轄下小組委員會決定的事宜，須以參與表決的委員贊成者及反對者的過半數決定。」（《議事規則》第75(12AA)條）

「程序動議」可結束辯論

在民主派外聘的法律意見中，資深大律師戴啟思及名譽資深大律師陳文敏亦指出，議員可訴諸「程序動議」，令會議進入選舉環節。這份法律意見亦不點名提及，麥美娟在12月6日已曾動議立即表決選舉論壇的方式，進入投票程序。當時代郭榮鏗主持會議的涂謹申沒有即時處理麥美娟的動議，而決定要先處理其他無約束力動議。用民主派尋求的法律意見來看，這可謂錯誤的。

根據《事務委員會主席手冊》，當委員提出「程序動議」，要求中止討論或立即表決，主席其實應該跳過其他動議，即時處理。

「在事務委員會就實質議案進行討論期間，如有委員動議一項程序議案，要求將討論中止待續，便應先行處理該項將討論中止待續的議案。若委員支持該議案，主席會將討論中止待續。若委員否決該議案，則可繼續就實質議案進行討論。」《事務委員會主席手冊》第3.60條） 「在事務委員會就實質議案進行討論期間，如有委員動議一項程序議案，要求立即就實質議案進行表決，便應先行處理該項程序議案。若委員支持該議案，事務委員會會即時就實質議案進行表決。若委員否決該議案，則可繼續就實質議案進行討論。」（《事務委員會主席手冊》第3.61條）

當然，內會在性質上不是事務委員會，但這並不代表不能沿用「程序動議」的處理方法。正如郭榮鏗在11月15日主持會議時，曾明確指出內會對委員提出的動議的處理，沿用《內務守則》第22(p)條對事務委員會的規定。同樣道理，若委員提出「程序動議」要求中止辯論或即時表決時，選舉主持或內會主席也應該即時處理，讓內會整體以多數決原則作出集體決定。

建制派沒有積極「剪布」

不過值得指出的是，12月麥美娟提出動議時，並沒有提及此為「程序動議」，亦沒有提及《事務委員會主席手冊》等規範。涂謹申及秘書處認為要先處理無約束力動議後，建制派亦沒有再尋找其他方法即時「剪布」。雖然建制派議員在多次發言批評郭榮鏗的主持方式，但沒有充份在《議事規則》或《內務守則》等尋找合適條文糾正問題。班長廖長江要求主持「劃線」，在1月起不再接受議員提出動議，及將相近的動議合併辯論，但這顯然仍不足以令選舉有效進行。由此可見，建制派也有不熟書及不作為之嫌，原任主席李慧琼更是責無旁貸。

更離譜的是，連立法會主席梁君彥也沒有積極糾正問題。立法會主席有責任維持整個立法會的運作，根據《基本法》、《議事規則》及法庭案例，立法會主席亦有權力對於《議事規則》未提及的情況作出處理。

大主席有權介入

《基本法》第72條規定，立法會主席行使《議事規則》所規定的其他職權；《議事規則》第95條亦規定，「對於本議事規則內未有作出規定的事宜，立法會所須遵循的方式及程序由立法會主席決定；如立法會主席認為適合，可參照其他立法機關的慣例及程序處理」。

再者，根據梁國雄訴曾鈺成的司法覆核，《議事規則》未提及的議事如何結束，主席可按立法會須遵循的方式及程序來處理。由於內務委員會的正副主席選舉由《議事規則》第75條(2A)規定，但選舉久未成事、內會又未有自行糾正的情況卻屬例外，立法會主席雖然不是內會委員之一，亦可按立法會須遵循的方式及程序來處理。

舉例來說，立法會主席梁君彥可指示內會主持即時處理程序動議，或指示內會整體以多數決原則恢復秩序，有效進入選舉程序，他甚至可考慮按《議事規則》第75(2)條，指示內會另選一委員代行主席之職，在選舉完成前處理積壓的事務，履行內會法定職責。具體如何做，他當然「須遵循的方式及程序」，但總不是全然無為，僅於3月下旬外聘法律意見。

立法會內會失序及陷入亂局，不少人歸咎於民主派「拉布」。但從以上可見，立法會本身就有其運作原則，讓多數派及主席維持秩序。建制派作為多數派，自10月15日會議起只懂批評主持郭榮鏗、聲稱考慮司法覆核及外聘法律意見，卻沒有採取實質行動，助內會自行糾正問題。這樣敷衍塞責，如何向社會交代？

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