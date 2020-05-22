車用燃油市場的怪現象

消費者委員會周四（21日）發表《2020年車用燃油價格監察分析》，發現過去七年本港油公司牌價「加多減少」，並期望當局能賦權競爭事務委員會，調查燃油市場的定價安排。近月國際油價急跌，但本港油公司的牌價卻不跌反升，實在難言合理，故港府實有責任加強市場監察和規管，還消費者一個公道。

在新冠肺炎和沙特、俄羅斯的產能戰夾擊下，紐約期油4月曾跌至每桶負40美元的歷史低位，但在投資者賠本賣油時，本港的車用燃油零售價卻未見回落。據消委會的報告，布蘭特原油價格走勢在2013年頭見頂後，雖然間中略見回彈，但總體上近七年依然呈下跌趨勢。

加多減少現象

可是，本港的車用燃油價格卻未見跟隨國際油價的走勢。報告指出在2013年至2020年首季，每公升布蘭特原油的價格和進口價，縱然累積變動分別下降$4.3及$3.68，但同期本港油公司的牌價累積變動，不僅沒有未見回落，更反增$0.1。更甚是，若以這七年間的牌價與進口價的增減作比較，每公升牌價在減價時「減少」$0.68，而在加價時「加多」$3.09，故本港車用燃油零售價高踞世界前列，不無道理。

不過消委會稱這跡象為「加多減少」，而非「加快減慢」，前者是指價格變動的幅度，後者則是價格變動的反應。由於布蘭特原油價格變動，與本港油企隨後的平均牌價變動，兩者之間存在顯著關係，即兩者的時間差距大致相同，故消委會認為「加快減慢」的跡象表面上不存在。但與此同時，在過去七年五間油公司的價格調整行為卻異常相似，即通常會在數天內調整價格，與同行看齊。例如，本年首季有三家油企將牌價從$17.59減至$17.34後，另外兩家油企雖然沒有立即跟隨，但亦在兩天內減至相同水平。

訂立協議的證據

本港車用燃油有此現象，其實與行業結構和競爭有莫大關係。綜觀全球，由於燃油供應的投入成本不菲，燃油市場通常都只集中在數家企業，甚或國有企業，這變相使他者進入市場和擴充業務的門檻甚高。在這些天然屏障保護下，久而久之便會成為由數家企業把握的寡頭壟斷。但如同消委會所言，即使燃油零售商的牌價相同，變動步伐亦見一致，但這種定價行為不一定構成「合謀定價」，當局最終還端視競爭對手之間訂立協議的證據，才能舉證反競爭行為。

為釋除公眾多年來對行業定價的質疑，當局有必要提高油企定價的透明度，並還原競委會應有的功能。在提升市場競爭度上，競委會早在2017年已提出不少可行方案，包括重新引入更廉宜95辛烷值汽油、拓展更多油站用地、降低進入市場及擴充業務的門檻、檢討油站用地的招標制度等，以增強市場的競爭度。可是，要了解車用燃油市場有否出現反競爭行為，港府終須讓競委會充權，以便監管市場競爭行為，查燃油市場定價安排，還回真相，這才可讓消費者有個合理之選。