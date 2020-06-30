美國「最政治正確」的模特兒？

6月20日，時裝品牌CK一幅廣告牌駐立在紐約曼哈頓街頭，展示身材豐腴的黑人女模特兒。廣告中的模特兒Jari Jones在社交平台形容「今天，一個大碼黑人變性女人正在俯視紐約！」這件事讓不少LGBT群體及支持者雀躍，但同時也遭到了不少人的反對。有美國網民形容「噁心」，更多人稱之為「最政治正確的模特兒」，認為品牌公司「政治正確」過頭。

CK將Jari推上紐約中心的廣告牌，確與社會氣候有關。6月一直是屬於LGBT群體的驕傲月，CK為此早在5月份就公布了九名LGBT模特兒將作為活動的代言人。除了Jari Jones，還有巴西裔變裝皇后 Pabllo Vittar、雙性戀詩人 Reece King、同性戀演員Tommy Dorfman等。

而這個6月，有關黑人、LGBT群體的社會風波在美國更是一浪接一浪。例如黑人George Floyd被白人警察暴力跪壓而死後，為黑人爭取權益的抗議運動席捲全美。然而，在文化理念之外，商家的市場考慮同樣是不可忽視。依照 LGBT Capital 2018年的研究數據顯示，全球的同志人口佔總人口 5%至10%，消費力每年可達3.6兆美元。在美國，LGBT人口的消費力每年約估為1兆美元。這股不可忽視的新興消費力，更獲得「粉紅經濟（Pink Money）」的名號。

6月26日，示威者舉着一塊寫有「Black Women Matter」的紙牌。（Getty）

社會D&I了嗎？

支持性別平權、種族平等等政策，無疑讓不少企業體驗到好處。例如D&I便是近年不少企業的熱門話題。D&I指「多元化與包容性」的企業政策，包括重和接納每個人的差異，包括種族、性別、職業、觀點、價值觀等，並在職場上認識勞動力的多樣性，透過活用每個人的差異，不只是單純的包容，更為組織創造最大利益。根據羅兵咸永道2016年9月的一項全球普查報告顯示，64%企業行政總裁表示已經落實了具體的D&I措施。

D&I既是吸引與留住人才的重要策略，也是「粉紅經濟」的重要措施。根據麥肯錫（McKinsey & Company）2018年1月發表的來自12個國家1000多家企業的數據研究，高管團隊族裔或文化多元化表現最佳的首四分之一企業，取得業內領先利潤率的概率會提高33%，顯示D&I程度與公司表現或成正相關。

企業不論為公或為私，它們推廣某些價值或理念時，曼哈頓中心的廣告牌被負面標籤為「政治正確」，或反映社會上仍有不少文化迷思甚或恐懼，不少人抗拒改變，也或許誤解「政治正確」世界。所以當不少企業嘗到了「政治正確」的甜頭時，除了佔領相關市場，更要思考如何向大眾分享這一思想果實。