放寬海外醫生來港　到底還要研究多久？

《施政報告》發表後，行政長官林鄭月娥在答問會中提及本港醫生不足，並稱會積極研究放寬海外醫生來港門檻。然而，這個議題的研究和爭議存在多年，《施政報告》對此卻建議隻字未提，難言可見當局已有決心推翻既得利益，設法紓緩醫療系統的壓力，急巿民所急。

自由黨張宇人要求引入海外醫生。（鄭子峰攝）

林鄭月娥在《施政報告》的答問會表示，目前衞生署的兒科醫生不足，或令有特殊學習需要的兒童錯過評估的黃金時間，故當局會認真研究放寬海外醫生到港執業，對象主要為海外受訓港人或港人二代。醫委會委員雖然認為建議有討論空間，但亦表明方案必須保持醫生的水平。

香港人口急速老化，相信任何使用過公營醫療系統的市民，都會感受到本港醫生嚴重短缺的痛苦。2019年，本港的人均醫生比例為每1,000人有兩名醫生，數字不但位列亞洲先進地方最低之列，亦僅及經濟合作及發展組織 （OECD）的六成。據立法會的資料，在2019至20年度，醫管局的醫生短缺累計人數約為260人，而同期的全職醫生流失率為5.4%，相當於322名全職醫生。醫療人手不足最直接的影響，便是公營醫療服務的輪候人數上升，不僅令公營醫療服務的輪候人數和時間上升，亦間接增加發生醫療事故的機會。

儘管特首在答問會強調「我亦有這個決心這場仗要打」，但在本港政治語境裡，「積極研究」大多都是重複既完成的步驟，以「拖字訣」應對各方壓力。早在2018至19年會期，立法會已就引入海外醫生爭議作研究，評估新加坡和澳洲的政策和成效。如今特首重提認真研究放寬海外醫生來港執業，到底是因過去研究不夠「認真」要推倒重來，還是害怕得罪既得利益集團，相信只有她才心知肚明。

誠然放寬外地醫生執業爭議不小。支持者認為，引入海外醫生不但可即時紓緩人手短缺，改善醫療服務質素，同時亦可讓病人有更多醫療服務選擇，增加行業競爭，從而降低收費；反對者則質疑，海外醫生不但未必可提升服務水平，反而更有機會降低醫療質素，同時亦或會產生語言及文化隔閡，未能與病人有效溝通。但從上述數據可見，本港醫生數目少於其他先進國家是客觀事實，奈何訓練本地專科醫生動輒十年，遠水難救近火。故該問不是引進與否，而是如何確保其醫術水平能與本港接軌。

如同「01觀點」過往指出，港府可參照新加坡的做法，訂立高質素院校畢業生的豁免名單，擇優而取，以確保海外受訓醫生的服務質素之餘，亦能舒緩醫護不足的壓力，解決百姓的燃眉之急。本港公營醫療體系千瘡百孔早是不爭事實，是次特首僅在提問會上提及海外醫生，而沒有在《施政報告》作出明確承諾，難免令人懷疑最終又會像其他政策那樣陷入「無限研究」的輪迴。