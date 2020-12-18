【新冠肺炎】申署主動查CSI口罩　公帑外流如何制止？

新冠肺炎疫情持續，現時本港口罩供應穩定，但疫情之初全城搶口罩的畫面，不少市民仍記憶猶新，當時更有懲教署生產的CSI口罩被揭發在市面公開出售。申訴專員公署周四（17日）發表主動調查報告，稱由於疫情前各個政府部門的口罩分發機制寬鬆，職員有可能獲得超過其實際所需的數量，或增加將口罩轉贈或轉售他人的風險，但未有證據顯示CSI口罩大規模或有系統地流出市面。

主動調查報告指出，CSI口罩由生產至付運按程序進行，採購至分發期間亦未見漏洞，惟報告發現在疫情發生之前，政府各部門的分發機制有異。（資料圖片）

程序未見漏洞 CSI未有大規模流出

主動調查報告指出，CSI口罩由生產至付運按程序進行，採購至分發期間亦未見漏洞，惟報告發現在疫情發生之前，政府各部門的分發機制有異。個別部門會將大部分口罩分發給職員，然後保留少量備用。由於疫症之前，口罩屬於價值不高的消耗品，部門獲分發口罩後，跟據《物料供應及採購規例》亦無須作詳細紀錄。

申訴專員公署認為，根據海關向該署提供的資料，在2020年1月27日至2020年10月31日，該部門就「守護者」行動巡查超過3.8萬間次的零售點，惟除了一宗被法院裁定違反《商品說明條例》的個案確定有藥房出售CSI口罩外，海關其後已未有發現CSI口罩在有關零售點上出售，因此認為本港CSI口罩應未有大規模流出市面。

一眾官員出席記者會時都戴上印有 CSI 字眼的口罩。(資料圖片)

加強《守則》相關培訓

不過在今年二月期間，有傳媒在網上及街頭訪問逾100名市民，發現其中四成人指可以在市面購買CSI口罩，走訪的多間店舖亦能發現CSI蹤影，當時網上亦有部門公職人員家屬炫耀大批CSI口罩。雖然申訴專員公署指缺乏直接證據解釋市面CSI口罩來源，但政府仍應從監察及教育兩方面，研究方法妥善管理公帑物資。

其實若非本港遭遇疫情，政府口罩何去何從相信難以引起社會關注，但今次事件始終證明了政府有過期物資被不當處理，以及在非緊急時期的物資管理亦存在令人未盡滿意之處。物流署應向部門發出指引，指示部門處理過期物資的相關程序，並跟隨申訴專員公署建議，提醒各部門依據口罩建議儲存期來分發口罩。

最後，今次事件雖未有確切證據指向公職人員犯錯，但公職人員在處理與職務有關的物資時，本身便有責任妥善保管物資，並確保物資僅用於適當的公職用途之上，而將公帑口罩轉售更涉及刑事罪行。公務員事務局經此一事，亦應研究為公務員就《公務員守則》及《物料供應及採購規例》加強相應培訓，確保公職人員對物資處理程序及相關責任有足夠了解。疫情期間有CSI口罩流出市面牟利，無疑大大打擊市民對政府的信心，當局嚴肅跟進處理相當重要。