比特幣（Bitcoin）於美國時間上周五（8日）升至近42,000美元的歷史高位後，不足三日時間便暴跌兩成，技術上已算步入熊市。雖然投資者獲利回吐是正常現象，但其幣值短時間裡大上大落，充份說明了這純屬投機炒賣，亦隨時有狂潮爆破的風險。投資者除了要當心血本無歸，港府亦要及早研究投資市場的風險，避免影響外溢到金融甚至實體經濟。

比特幣在2008年金融海嘯後空降橫生，不出十年已成為高風險投資者垂涎的產品。儘管比特幣曾在新冠疫情爆發初期低見約4,000美元，但在環球中央銀行同步放水救經濟後，比特幣又再重現升勢，不僅在上月中旬突破2萬美元，更在新年後衝破4萬美元大關，在短短一個月內爆升一倍。不過狂熱的炒賣風潮並不持久，周日便出現超賣回套，其幣值更在三日內大跌兩成。若連同其他加密貨幣一拼計算，周一的大跌市更抹去約1500億美元，迫得英國金融行為監管局FCA亦出面警告，投資者要準備好「血本無歸」。

投資價值遠大於內在價值

這種大起大跌的波動並非首見。當比特幣2017年逐漸成為投資者的寵兒時，雖然這只是小眾投資者的玩意，但當年的幣值亦由年初不足1千美元，暴升至迫近2萬美元，升幅達20倍之多。然而這輪升勢有別過往，當中除了也有高風險投資者的參與，機構投資者亦大舉進軍加密貨幣市場。據普華永道的報告發現，包括摩根大通、渣打、花旗和德意志等銀行已開始定期承保這類資產，連帶橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）亦一改取態，表示「關於比特幣，我可能丟失了某些（用於判斷的）信息，因此很樂意被糾正」。

美元過去大半年不斷貶值，有人視比特幣為黃金以外的避險工具，不少人藉着炒賣加密貨幣賺到第一桶金，甚至保守投資者也開始轉軚。然而，比特幣的投資價值仍然會受制於其內在價值。加密貨幣亦如同其他商品期貨一樣，有其供應上限，但其內在價值並非與實物掛鈎，更不能如原油、黃金、鐵礦石等商品，可用於生產其他消費和工業用產品，使至其價值幾乎完全由觀感決定。再者，縱然加密貨幣與貨幣同是「無中生有」的交易媒介和保值工具，惟後者的交易價值是由政府承認和背書，能起穩定幣值之效，而前者則是全然靠買賣雙方自行決定，並無任何基準可言。即使今天一個比特幣或可換來十塊薄餅，明天卻可能因為人們對其失去信心而變得一文不值。

歷史裡的泡沫爆破的先兆，都總會始於投資產品的價值遭嚴重高估。由17世紀荷蘭的「鬱金香狂熱」、18世紀英國的「南海泡沫事件」和「密西西比公司事件」，再到千禧年初的科網股泡沫，這些經濟泡沫的共通點除了有其幻想支撐，如比特幣可取代黃金在金本位地位的論調，但同時亦離不開人類天性裡的貪婪。尤其是在當下環球資金盛宴下，市場大量游資為抗通漲、保增值，四出尋找不同投資機會，也已將中外的科網股炒至「離地」估值。故比特幣狂潮的非理性現象，只是環境投資市場出現泡沫的一環，而人們通常只能在泡沫爆破後才如夢初醒。

由於投資加密貨幣的風險甚高，港府未來亦要加緊留意加密貨幣的洐生產品和銷售手法，並作出適度監管。尤記得2008年雷曼兄弟破產，當時本港有不少銀行向市民推銷雷曼迷你債券，更標榜這類投資跟債券、定期存款相若，讓認購者誤將風險極高的結構性產品，當成穩陣的收息投資產品。最終次按危機爆發後，投資者手上的迷你債頓成廢紙，畢生儲蓄化成灰燼，苦主數量多達3.1萬人，合共損失數十億元。因此，在加密貨幣的熱潮已成之際，政府雖然不能直接立法禁止炒賣，但仍可從其他方面減低市況動盪帶來的衝擊，以保障投資者在不知情下蒙受損失。