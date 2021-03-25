政府叫停接種復必泰　溝通混亂屬低級失誤

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-25 16:50

復星實業（香港）有限公司周三（24日）早上書面通知香港和澳門政府，指部分批次的復必泰新冠病毒疫苗（BioNTech）存有小量瑕疵，並須暫停接種。然而港府不但較澳門延遲逾1小時才公布消息，期間更有接種中心短暫重啟服務，逾千人繼續接種該款疫苗。縱然政府事件不涉及疫苗安全性，同時亦就溝通混亂向公眾致歉，惟事件反映政府行政安排及應變失當。當局亦要積極跟進新一批疫苗供港時間，並盡快交代接種第二劑疫苗的安排，免得早前的工作前功盡廢。

截至本月24日，本港累計有約41.3萬名市民已接種首劑疫苗，其中約26.2萬人選擇科興疫苗，其餘15.1萬人則接種復必泰疫苗。然而過去19日衛生署共在後者中發現57宗樽蓋鬆脫、污漬和裂痕等包裝問題，並就此呈報代理商復星實業。復星周三以書面通知港、澳兩地政府，指批號210102的疫苗存有包裝瑕疵，並建議調查結束前暫停使用，而另一批尚未接種的批次則須封存。

3月24日，政府召開記者會交代叫停復必泰打針情況，涉事批次有58.5萬劑供港，有15萬劑已接種。（歐嘉樂攝）

據指暫停又重啟

港府的危機處理再一次被澳門比下去。據報道指，復必泰接種中心雖然早上一度接獲緊急暫停接種指示，但後來又有消息指可以重啟接種，經過多番折騰後，政府終在10時才發布新聞稿宣布正式暫停。其危機處理須時不但較澳門慢一個多小時，期間出現的溝通混亂更是不能接受。公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始分別就此向大眾致歉，並承認部門之間溝通不足。但周三不單有不少市民到接種中心空等一場，更有1,080人「成功」接種復必泰疫苗。即使政府辯解是因接種中心眾多，通知上有先後次序，但這類溝通混亂實屬百辭莫辯。

對於逾15萬已接種首劑復必泰疫苗的市民來說，他們最關心是第二劑的接種安排。據衞生防護中心1月的暫擬共識，接種第一劑復必泰疫苗後應相隔最少21天才接種第二劑，而廠方和世界衞生組織的數據則指，兩劑疫苗接種時間最長可相隔42日，但當局截至昨日仍未掌握復星調查時間需時多久，只是呼籲市民靜待進一步通知。若以3月10日接種首日起計42天，首批已接種的市民最遲亦要在4月中、下旬接種第二劑，故政府務必要向廠房施壓，盡快完成調查報告。

後續安排要及早規劃

不論政府如何辯解，這次溝通混亂無疑是低級過失，也可能會削弱市民對接種計劃的信心。未來港府不但要重新審視現行層級架構，確保指揮鏈上的權責清晰、有序，防範類似事件再度上演，同時在危機處理上亦要摒棄靜觀後動的作風，預先為風險做好準備。例如，若然復星未能趕及4月中前提交報告，已接種首批疫苗的市民該如何是好？或是目前會否趕快引入令一批復必泰疫苗，確保下月市民有針可打；又或者政府簽定採購疫苗時，合約中有否相關機制處理賠償；若然箇中涉及人為失效，政府又有否申訴權力和渠道等等。

目前本港接種疫苗的進度已較不少發展國家落後，原因不是疫苗短缺，而是因政府解說工作不足，如今又再爆出溝通混亂的情況，絕非是「不完美、可改善」便能輕輕帶過。政府實應趕快制定應急方案，讓市民更放心接種疫苗，提高比率以盡快達致群體免疫。