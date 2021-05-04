GDP按年增長7.8%　市民難有實感

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-04 17:54

政府統計處星期一（5月3日）估計本年首季GDP按年實質增長高達7.8%，這個成績主要受惠於季內貨物進出口大增，以及去年同一季度GDP錄得9.1%跌幅的基數效應所致。不過強勁的經濟復蘇跡象，卻未能讓普羅大眾雨露均霑，因為本年首季的失業率與就業不足率仍分別高達6.8%及3.8%，接下來如何將經濟成果分配到有需要的人手上，正是政府需要面對的一大挑戰。

GDP增長集中 復蘇步伐「前後腳」

政府統計數字顯示，2021年第一季度的貨品出口總值按年增30.6%，貨品進口按年增23.3%，是2010年第一季度以來表現最佳的季度，情況遠比最受疫情影響的2020年第一季度為佳。無奈在GDP增長同時，本地失業市民的苦況卻未見紓緩。

普羅大眾之所以難以感受經濟實質復蘇，主要因為今季GDP增長的動能，與不少基層生計的來源無關。除了貨物進出口的數據有明顯增長外，其餘包含運輸、旅遊、製造等行業的「服務輸出」及「服務輸入」GDP數字，只是分別收窄跌幅至8.7%及14.9%，而私人消費開支亦只比去年同期輕微增長1.6%。這意味着除了從事與貨物進出口相關產業者外，普遍市民其實難以感受得到上季GDP增長7.8%的驚喜成績。

政府統計處星期一（5月3日）預先估計本年首季GDP按年實質增長高達7.8%，這個成績主要受惠於季內貨物進出口大增，以及去年同一季度GDP錄得9.1%跌幅的基數效應所致。（資料圖片）

就業未見起色 基層待支援

況且本地GDP的增長，根本未使失業重災區的情況改變。然而政府過去卻只是推出了直接資助老闆的「保就業」計劃，真正面向失業者的卻只有資產上限嚴苛的失業綜援，以及讓他們借錢度日的失業貸款計劃，尤其後者頂多只可以讓失業基層免於向「財仔」以高息借錢，但卻遠遠無法改善其基層生活，故此可以說香港政府對失業市民的幫助接近乏善可陳。

另外，失業貸款上周三（4月28日）開始接受申請，首三日便收到約7000宗申請。若以每筆貸款「借盡」8萬元計算，計劃涉資最高已近5.6億。陳茂波表示初步獲批的申請人主要來自運輸、零售及飲食業等行業，正好說明這類行業依然處於困難時期。

本地GDP的增長，根本未使失業重災區的情況改變。(資料圖片)

打從疫情初期至今，餐飲、旅遊等服務性行業的回復速度遠遠落後其他行業。政府除了向受這些行業萎縮而失業的市民提供借貸以外，更應再次考慮設置短期失業援助金，讓尚未從經濟寒冬回復的普羅市民也能得到足夠維持生活的收入。與此同時，今季GDP不平衡的發展，更暴露了香港基層出路受限於服務業的問題，政府必須帶頭改善本港社會產業結構與就業環境，否則長遠來說本港經濟即使走出疫情亦難回復健康。