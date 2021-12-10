陳鄧二公邊吃花生，邊議論即將進行的完善選舉制度後的第一次立法會選舉。

陳：林鄭為什麼跟夏寶龍唱對台？這邊廂夏寶龍呼籲港人踴躍投票，明顯是要盡力催谷投票率；那邊廂林鄭卻說投票率高低不說明什麼，不用緊張。這不是唱對台嗎？

鄧：你真是頭腦簡單，竟然看不到林鄭在曲線谷票，配合中央。

陳：「曲線谷票」？

鄧：夏寶龍說，凡是擁護一國兩制的香港居民都一定會投票；又說，大家去投票，投下的不僅是個人的選擇，更是對一國兩制的堅定信心。你想想，這些話是對誰說的呢？

陳：對香港人說的，不是嗎？

鄧：香港人分了藍營和黃營。藍營的人聽了夏主任的話，當然會去投票；但黃營呢？他們會聽夏主任的話，去投票表示對一國兩制有信心嗎？

陳：如果黃營的人都不去投票，那投票率就高不了。

鄧：不錯，所以林鄭便要出來動員黃營投票。你聽她怎麼說：她說，政府做得好，投票率便會低；選民滿意政府的表現，便不那麼着緊要投票選出議員來監督政府了。

陳：這說法也有道理，雖然反對派不會同意。

鄧：反對派當然不會同意這說法。但林鄭這麼說了，如果黃營不出來投票，就會被解釋為他們滿意政府的表現了。黃營不能讓林鄭風光；「你說不投票即是滿意政府表現嗎？好，我們就出來投票，表示對政府不滿！你說投票率低即是政府民望高嗎？我們就谷高投票率！」

陳：啊，明白了！藍營的人聽了夏寶龍，都去投票，為了表示擁護一國兩制；黃營的人聽了林鄭，都去投票，為了表示反對林鄭政府。黃藍齊投票，投票率便不愁不高了。

鄧：對，投票率十分重要；投票率高，不但顯示港人對一國兩制充滿信心，更證明完善了的選舉制度深得人心，這是對抹黑香港特色民主制度的本地反對派和外國勢力的最有力還擊！

陳：嗯，但黃營的選票會投給誰呢？

鄧：你沒看到嗎？每個選區都已經安排了一個非建制派候選人，供黃營選民選擇。

陳：我見那些所謂「非建制派候選人」，大多是生面孔，不是大家熟悉的民主派人物，黃營選民會投票給他們嗎？

鄧：對不起，你說的「大家熟悉的民主派人物」，都不符合「愛國者」標準，不能成為立法會選舉候選人：他們拿不到選委會的提名，更通不過資格審查委員會的審查。至於獲放入閘參選的非建制派候選人，雖然不是人們熟悉的民主派，但他們懂得罵政府、罵建制派，說盡黃營愛聽的話，就可吸盡黃營的選票。

陳：啊，又明白了！所以這次選舉不是清一色，是「五光十色」！