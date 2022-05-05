01論壇．黃梓謙｜對新一屆政府提升香港青年向上流動的五點期望

行政長官候選人李家超在競選期間提出「青年人是我們的未來」，而他的政綱以增加青年上流機會為重點。與青年相關的政策議題眾多，我認同李先生的判斷 — 青年要有希望、有未來，關鍵是要為青年創造上流機會。事實上，這亦是我多年來為社會服務的初心。



來稿作者：黃梓謙



假如李先生接納現屆政府提出的架構重組計劃，開設「民政及青年事務局」，將有助突顯政府對青年事務的重視。但能否破局革新，提升青年的向上流動力，還要看新政策局的定位和具體規劃。以下我有五點建議。

（一）制定《十年青年發展規劃 (2022-2032)》，理順各項青年相關政策，突顯青年優先發展的施政理念，完善地區青年工作機制。規劃可以仿效國務院於2017年出台的《中長期青年發展規劃 (2016-2025)》。我樂見李先生承諾制訂整體的青年政策和青年發展藍圖，為青年發展提供根本政策指引，設定不同政策目標，改變特區政府多年來忽視青年政策頂層設計的慣性。

（二）新政府的政治領導班子要合力回答「為誰培養青年、培養什麼青年、怎樣培養青年」這三個根本問題。李先生的政綱已嘗試給出答案：香港青年是為國家、為香港培育的。理想中的香港青年是愛國愛港、具備世界視野、專業技能、積極終身學習的新一代。培養青年的方法是全方位的，包括提供更多不同類型和高質量的職業培訓、就業機會、創業支援；增加青年在國際和內地實習、培訓、交流、就業和創業機會；倡導創科思維，推動 STEAM （科學、技術、工程、藝術、數學）教育的普及化；為青年參與社會服務提供平台；鼓勵終身學習；充實國民教育體系，提高學生國家意識和民族認同。

事實上，精準回答以上三個根本問題就是為廣大青年創造上流機會的最佳答案。我相信只要香港青年背靠祖國面向國際，主動把握香港、國家、全球的新機遇，並積極自我增值，自然有能力打通向上流動的通道。這套青年向上流動的方略須要多個政策局，甚至全社會配合，這樣才能動員最大力量培育出有理想、有本領、有擔當的新時代香港青年。

（三）政府要有前瞻性，通過發展文化、科技等新興產業，為青年創造優質發展機會。香港已進入後物質時代，新一代香港青年十分重視精神生活。他們的文化視野較上一代開闊，對圖書館、博物館、文化館、美術館等文化設施的需求越來越高，熱衷於數碼創意、網絡視聽、數碼出版、數碼娛樂、線上演播等新興文化產業，渴望參加文化旅遊、生態旅遊、雲旅遊等新興旅遊體驗。這些領域在國內外都大有可為，特別適合青年發展。新一代青年在互聯網世代中成長，他們獲取資訊、交流思想、交友互動、購物消費、學習進修、生活和工作方式都離不開互聯網。在網絡視頻、網絡直播、網上購物等用戶中，青年都是主體，日益成為網絡空間的主要資訊生產者、服務消費者、技術推動者、潮流引領者。

要做好青年工作，釋放青年創意和潛能，政府不能再「食老本」，要傾斜更多資源發展青年主導的新興產業。同時要深刻認識互聯網怎樣塑造青年，青年怎樣影響互聯網；關注新產業、新業態所催生的新職業，如電競選手、網絡主播、網絡作家、外賣車手等；制定政策回應「斜槓青年」湧現的新現象，才能有機會為更多青年的事業發展開拓新空間、新想像。

（四）青年能否上流，取決於能否獲得平等而優質的學習和發展機會。十年前，我創辦體育慈善基金，倡導結合政府、企業、非政府組織和義工力量，為基層青年配對現役或退役港隊運動員作為教練和導師，贊助他們接受長期體育訓練，目的是希望沒有資源的基層青年都可以與經濟條件較佳的青年同樣得到優質的學習機會。當我讀到李先生的政綱，推出「解決跨代貧窮試驗計劃」，結合政府、企業、非政府組織和義工力量，為1,000名住在劏房的初中學生提供培訓機會，在生活、學習、個人發展等方面協助學生，我感到十分興奮，因為這是我多年來一直等待出現的「社會資本大平台」。

在第五波疫情期間，我在「全港社區抗疫連線」擔任義工，負責統籌各區義工和企業義工，親身體會如何通過跨界合作迅速回應最急切的社會問題及如何組織和動員義工以凝聚解決問題的力量。未來的民政及青年事務局將會是實踐新型地區治理模式的「先頭部隊」，一方面要在18區組織官商民合作的義工隊伍，包括青年義工隊，有系統地創造更多社會資本及賦權青年；另一方面要利用社會資本精準破解青年跨代貧窮問題，為青年創造上流機會。

（五）政府要豐富青年的內地和國際視野，培養有國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代，裝備青年掌握廣闊發展機遇。我建議增加資源，讓所有中小學生至少到內地交流一次；每年為青年提供一套免費的雙程高鐵票，鼓勵他們探索粵港澳大灣區內的不同城市。

特區政府亦可以與內地省市商討，讓更多香港青年有機會深入內地基層實踐，參與不同類型的社會工作，如脫貧攻堅、鄉村振興、基層支教等，給予香港青年融入國家發展事業的機會。新時代的香港青年亦應該胸懷世界、展現擔當。在國家的支持下，我期望新一屆政府有機會讓更多香港青年在各種國際舞台上說好中國及香港故事，參與全球青年事務治理，代表中國青年倡議、實踐構建人類命運共同體理念，在脫貧減貧、氣候變化、人文交流等領域提出主張，為世界作出貢獻。

以上五點主要是我對如何增加青年向上流動的政策思考及對新一屆政府民政及青年事務局的期望。我注意到李先生的青年政綱採納了不少由香港青年聯會、香港菁英會等73個青年團體所整合的《青年政綱建議書》的政策建議，全面涵蓋青年就業創業、職業發展、安居置業、人才培養等不同範疇，方向明確清晰，關鍵是下一步如何制定具體目標，然後把目標細化為實際行動。青年是香港、國家、民族的未來，我期待在李家超先生的帶領下，香港青年能立足香港，胸懷國家，面向國際，在不同舞台上「大展身手」。

作者黃梓謙是全國港澳研究會理事。



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