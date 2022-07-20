01論壇．香港新方向｜什麼樣的結果才真正回應市民所求？

上星期立法會財務委員會通過了對職業訓練局（職訓局）九龍東（茶果嶺）新校舍發展計劃撥款4.593億元，未來將會在觀塘優質海濱地段上，興建佔地42,000 平方米的新校舍。由於該計劃在原則，設計和技術上都存在重大的缺陷，因此在席議員中，包括張欣宇工程師在內的四位立法會議員投下反對票，另外也有五位議員投下棄權票。



投票結果已定，但是作為專業人士的我們仍然追問，這樣一份由跨部門準備，但是質量欠佳的發展計劃是怎樣拼湊出來的，背後又折射出哪些公共決策的問題。



來稿作者：香港新方向



「海濱校舍」從何而來

翻查資料，該黃金地段的最初指定用途是「休憩用地」，在2006年的《啟德規劃檢討》中被規劃用於建設茶果嶺公園，與毗鄰的海濱長廊融合，優化社區環境。這項規劃明顯是希望為當區居民預留公共空間，讓大家享受優美的環境。然而，政府在2018年突然將有關土地用途改劃作「政府、機構或社區」，並「順理成章」地用於重置職訓局校舍。

但是，當大家看看規劃內容，以及香港用地的情況，作為興建校舍的地點的選擇仍有很多，可海濱公園的位置卻是無法替代。現時通過了的規劃，等於宣佈居民對更多公共開放空間的盼望成為泡影。另一邊廂，職訓局卻表示從未要求海濱地段，一切只是政府單方面「拉郎配」。那麼到底是什麼原因造成這個羅生門？

回顧梳理事件脈絡，2016年施政報告首次提出政府將在市區預留一幅土地，供予職訓局興建具規模及現代化的校舍。2017年施政報告進一步明確「政府已選取一幅位於茶果嶺的土地，供職訓局興建校舍，並正進行有關的規劃工作」。該地塊在當時仍屬於「休憩用地」，即不能用於興建校舍。此後，城市規劃委員會（城規會）在2017年底至2018年中舉行數次會議，討論修改土地用途。當區居民雖然強烈反對，並從交通負荷、生活環境、居民健康、通風、視覺通透性、不可替代性等多個角度提出反對理據，但城規會最終同意將該土地用途改劃作「政府、機構或社區」，居民爭取海濱公園的意見不被採納。

職業訓練局九龍東（茶果嶺）新校舍發展計劃（立法會CB(4)308/2022(03)號文件）

好的結果方為目標

新一屆政府就任以來，官員們言必稱「以結果為目標」，但是到底什麼是正確的目標、要追求怎樣的結果？以習主席七一講話為依歸，那就是「切實排解民生憂難」。同樣，要做到「民有所呼，我有所應」，以這一標準衡量，職訓局校舍重置的決策，政府的表現絕對是不合格的。

首先，當局既不能提供堅實理據論證在海濱建校的必要性，第二，漠視了恢復海濱公園的民意，第三，局方更沒有適時調整政策以適應最新民情。自從2017年宣告校舍用地位於茶果嶺後，一切都循着既定軌道，按本子辦事，在慣性下徐徐向前而「不問世事」。說真的，假若不是幾位議員為民發聲，這個項目絕對不會在財委會上掀起半點浪花。

新任發展局局長在網誌中表示，土地發展工作要做到提速、提量、提質、提效。在「提質」方面，特別提到要持續優化維港兩岸海濱，為市民提供優質的休憩用地。既然如此，為何局方還會做出與目標相悖的決策？為何不作出重新審視的決定？不難想像的是，現有決策機制缺乏自我糾偏能力，變相大家就各自各看着既成定局的事自行運轉。自2017年政府宣佈在海濱預留土地，後續的公眾諮詢、技術研究都只是例行公事，而唯獨欠缺為何必須在此選址的論證和解說。當海濱校舍這一「目標」本身缺乏科學基礎和民意支持，又何來好的「結果」？

茶果嶺「職業訓練局」校舍及相關發展項目效果示意圖（觀塘區議會房屋、規劃、地政、發展及重建委員會文件）

提速不足夠 應檢討系統

新一屆政府立志加快土地房屋開發、改善市民居住水平，精簡法定程序將是「提速」的有力武器，但不應滿足於此。政府更應檢討決策系統的沉痾，消除組織慣性，勇於自我糾偏。例如，具有土地資源和區位優勢的北部都會區，將是香港未來發展重鎮。

決策者若是真心為市民福祉考慮，本應因勢利導，將校舍建在北區，一則配合創科產業發展——提效，二則保留海濱優質公共空間——提質。正如張欣宇議員所倡議，職訓局根本不需要也沒有追求過海景校舍，而新田科技城遠比市區更適合開展STEM教育，方便師生與初創企業建立聯繫，與大灣區連通互動，推動產學結合。這樣一舉多得的良政，不正是廣大市民希望看到的「結果」嗎？

「以結果為目標」表達的是新一任政府做事的決心，也能夠定下回應市民所需的標準。坐而言不如起而行，民眾更期待看到管治團隊變革的信念、勇氣、智慧和實質成效。如果說「海濱校舍」源於舊任政府的積弊，那麼新一任政府更應引以為鑑，破舊立新，方能推動目標、結果、路徑和成效相結合，經受得往歷史的檢驗。希望在未來幾年的任期中，各個政策局能夠做到急市民所急，以及確切聽取各方意見，作出最理性和科學化的決策。

香港新方向的成員包括立法會議員張欣宇、律師、工程師、建築師等。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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