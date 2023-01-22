兔年展望｜新的一年香港要動如脫兔

香港在走出疫情陰霾的氛圍中迎來農曆新年，使得這個新的兔年別具意義。回想行政長官李家超當初於當選前後，曾稱自己不是「口號式」領袖，又指他的新班子會「積極有為」提升施政效能，無奈半年過去，特區政府為防疫疲於奔命，縱使有新的治港藍圖，實際行動與「積極有為」仍有落差。新的一年治港團隊必須掃除這種情況。



新任中聯辦主任鄭雁雄早前發表新春賀辭，提到香港在「由治及興」的新階段下，必須讓「興」的動能更強勁，具體做法包括把握中國現代化的機遇、積極參與國際交流合作、矢志不移幹事創業。以上一切全部都要求治港者把握好主動權，由自己一方去積極作出各種行動，而非採取被動姿態、留在原地守株待兔。

推動復常動能不足

特區政府官員的主動性屢為社會詬病，最近一段時間推動「復常」算是有些雷厲風行，但在不少政策執行細節上仍見痼疾就拿「通關」來說，廣東省公安廳上星期五（1月20日）臨時調整往來粵港兩地的香港跨境私家車檢驗要求，容許未來一月未完成內地所需的車輛檢驗入境行駛，這事竟然是由運輸署「接獲」對方通知安排，那到底港府這邊有沒有主動為港人爭取過相關的權益呢？

回望剛過去的虎年，政府推出一連串的行動藍圖、制訂了一系列亮麗目標，但到細節部分要麼實際舉措欠奉，要麼則是方向抓錯用神。譬如《青年發展藍圖》打算支持青年持續進修，結果不僅只是重提一次性的「持續進修基金」，甚至連會否提高資助上限都說不清楚，遑論像其他地區那樣提供進修假期、僱主支薪津貼等能鼓勵社會支持持續進修的配套措施。

再如《基層醫療健康藍圖》，是將過去多年討論過的結果，配合最新數據再次陳述一次。細看當中內容，建立轉介機制、增加醫護人手供應皆無明確的時間表，加強中醫藥角色沒具體措施，餘下的整改公院普通科門診、尋找土地等事更是單純檢視、研究云云。假若不想這批藍圖落得虎頭蛇尾下場，當局後續實際設法「動」起來才是關鍵。

積極建設應對挑戰

其實，國家主席習近平去年「七一」講話交代對香港的「四點希望」，當中也提及了「積極謀劃」香港發展、「主動對接」國家戰略」、「積極穩妥」推進改革等事，並且要求團給合力對象為「建設香港的積極力量」，可以說國家領導人已明言希望治港者們動起來。

《孫子兵法．九地篇》云：「始如處女，敵人開戶；後如脫兔，敵不及拒。」我們過去多年已經沉靜太久，面對本地困難、周遭挑戰，所幸暫時還是「見兔顧犬，為時未晚」，希望新的一年的治港者可以真真正正主動積極出擊，用兔起鳧舉般的敏捷速度克敵制勝，讓港人從今以後能夠享受安居樂業、繁榮穩定的大治之局。