恩威並施｜香港深圳一起舉辦世博吧！

中國曾舉辦兩項標誌性的國際項目，一個是2008年北京奧運會，另一個是2010年上海世界博覽會，兩個項目標誌着中國走向現代化、走向國際，非常重要。其實早在 1997年以前，前立法會議員張鑑泉先生已經策動香港舉辦世博，可惜香港後來沒有這個意願。其實以香港的財力，辦一次世博完全沒有問題，問題在於香港政府有沒有這個魄力，香港的政治領導人物有沒有這個視野去推動。



上海市舉辦的世博成為其中一屆最成功的世博。這個世博裏面有十分不同標誌性的建築，例如現在很著名的英國建築師Thomas Heatherwick興建的英國館「種子聖殿」，這是令他踏上國際舞台的成名之作。日本館裏面有一位香港藝術大師榮念曾與日本戲劇大師佐藤信（Makoto Sato）一起合作的《朱鹮》藝術演出。其他國家館也有各適其適的突破。世博是一次國際性的創意腦震盪活動，每個國家透過建築國家館展示自己的創意、展現他們對地球的想法。所以世博是充滿正能量、充滿思想和想法的一個項目。

香港為什麼不舉辦世博呢？其實李家超特首說香港要走上國際舞台，真正能夠令香港走上舞台的就是舉辦世博。而香港最大的優勢是北邊有深圳，深圳也需要世博。若果香港政府和深圳政府一起去舉辦「深港世博」，必然能夠真正把深圳和香港帶上國際舞台。

大阪將在 2025年舉辦世博，與其相比，香港有足夠的財力申辦世博，深圳也有足夠的吸引力。以科技為主題，科技生活、綠色科技，配合國家主席習近平在中共二十大發表的報告，在文化、地球安全、人類命運共同體、環保、能源、共同富裕等議題上，創造一個全新形式的世博，展示中國的科技，也讓全世界一起參與。這些議題更是與人類未來的命運相關，以此為基礎辦世博，也就有凝聚人類命運共同體的可能性。

香港絕對有條件辦世博。我相信，如果把填海造地的資源投放在舉辦世博，可能更有經濟發展潛力。例如利用整個河套區，在深圳與香港的邊界興建一座「世博園」，整個世博主題就在河套區裏面發生。這樣既加速河套區的發展，也可以利用這個機會發展新界東北部，設計全新的新市鎮，而香港與深圳藉此真正踏上世界舞台。

辦研討會就能夠令香港重回國際舞台嗎？辦一次七人欖球賽只是取悅西方，取悅西方不是踏上世界舞台。香港政府官員必須要知道，若果他們只是以英美為對象，以為辦這些活動就等於回到國際舞台，就太過天真。因為現在世界已經多極化發展，不是九七前以英美為尊的局面，所以香港要配合時代的變化。

深圳政府和香港政府聯手，必定可以加速達成辦世博的目博。那麼怎樣去做？是不是由政制及內地事務局主導？還是由財政司司長帶頭，和深圳副市長一起組織一個工作小組，商量研究這件事？又例如更高層次，深圳市長和香港特首組成工作組，專責去處理申辦。不是研究是否申辦，而是設立小組爭取香港和深圳舉辦世博。我相信成功機會十分高，因為若果深圳和香港兩個城市結合起來，它的吸引力是無限的，並可以藉着這個機會促進香港和深圳政府的交流和合作。香港與深圳的「深港同城」是不能避免的，要做好這一點，也可以透過合作舉辦世博達成。

舉辦世博的好處實在太多，因為它既是一項真正世界級的項目，也能夠藉着這個機會向全球展示香港的國際視野，香港不只是一個金融中心，而是一個具國際文化視野，能夠「說好中國故事，說好香港故事」的國際超級大都會。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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