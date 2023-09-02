Gary識條鐵｜解析觀塘罕見跳軌死亡事故

星期四（8月31日）港鐵觀塘站發生了一宗離奇的乘客跳軌死亡事件，生命用這種不正常的方式終結總是不幸的，在此希望死者的親友節哀順變。而這應該是香港鐵路歷史上，第一宗出現在安裝了幕門/閘門車站的乘客墮軌死亡事件（是不是全球第一宗尚有待查證），因此值得解析其發生原因和未來改善方向。



來稿作者：張欣宇



首先講結論，事故不似涉及機件故障和人為操作失誤，但現有的安全防護系統並不能夠有效應對這種有心自尋輕生的行為。

觀塘站是露天車站，採用半高閘門設計，閘門高度大約為1.5m。在最初得知事件時，本人一度以為有乘客在列車入站時，突然翻越閘門跌入路軌。然而，這理論上應會觸及閘門系統的另一層安全防護，從而導致列車進行緊急剎車。這套安全防護系統全名叫做月台空隙感應器（Gap Hazard Detector, GHD），安裝在月台天花之上，以光學技術探測閘門之後的空間有無障礙物。GHD主要目的是在列車完成上落客後，當閘門和列車門處於關閉狀態，探測是否有乘客因為上車不及而意外地被夾在閘門和車門之間。多年前上海地鐵一號線就曾發生過一單因此而致命的嚴重事故，倘若當時涉事車站有安裝GHD，慘案應可避免。如今GHD已經成為國際通用的月台幕門相關安全設備，去年本港市區線新車試車時，有乘客為了更清晰拍攝到新款列車，將相機舉高越閘門，也曾一度觸發了GHD的探測，觸發了緊急停車機制。

因此，事發後本人亦首先從GHD是否正常運作的角度，向港鐵公司跟進事故情況。然而，事件的詳情卻讓人大感意外：原來當事人並非跨越月台閘門跳軌，而是在列車上落客期間，利用月台最後一道閘門和車身之間的空隙，“攝入”路軌範圍，並在下一班列車入站時，再跳出路軌中央，最終喪命。在設計上，列車車身始終需要和月台設備保持足夠安全距離，兩者空隙不可能完全消除；而GHD系統，亦不會在乘客正常上落車時進行探測，因此無法應對昨日情景。

但GHD無法應對的情況，是否真的完全無法解決？隨著近年來新科技的發展，也開始有了技術上進一步提升安全表現的可行性。例如目前的AI Camera技術，已經達到相當高的準確率，可以對月台路軌範圍的異常情況進行實時分析，或許就能夠及早發現昨日的情況，不僅挽救一條生命，也能大幅避免整個鐵路服務的嚴重延誤。

最後也想再次強調我一直以來堅持的倡議：涉及鐵路運營的重大安全事故，例如撞人、出軌、火警、水浸等等，香港應當參考民航安全，建立一套透明度機制，公開相關事故的調查報告。否則每次遇上事故，傳媒和議員只能從隻言片語之間，千辛萬苦還原事實真相，反而不利於公眾信心的建立。

鐵路運營安全的提升，百尺竿頭，永無止境，對運營者和監管者的專業、理念、魄力和投入，都是持續的考驗。

作者張欣宇是立法會議員（新界北），香港及英國特許工程師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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