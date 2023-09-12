來稿｜聽障人士增加　「天籟行動」康復服務、推廣手語可起幫助

根據政府統計處，2020年香港約有24萬多名聽覺有困難人士，數目相比2013年的15萬多有所上升， 並由於香港人口持續老化，預計該數目只會進一步增加。似乎聽力障礙人士數目尤其長者在本港有上升趨勢。



來稿作者：李子樹



而剛剛由9月起，我們有一個名為「天籟行動」的計劃，是次計劃是將騰訊天籟實驗室和騰訊SSV銀髮科技實驗室的科研碩果帶到香港，與香港明愛及香港大學言語及聽覺診所攜手合作的一個社區聽力評估及支援計劃，為中西區長者及從事高嘈音工作的基層勞工提供服務，以天籟AI技術為聽障人士進行聽力測試及評估，更透過小程式，為參加者提供聽力篩查至康復訓練的一條龍服務。

自2020年以來，我們已經在內地幫助446萬用戶進行聽力水平篩查，以及為超過1.1萬聽障人士進行言語康復訓練、提供耳蝸植入補貼等慈善資助，幫助聽障社群融入社會。於2022年在大灣區養老熱門地點之一的韶關作為試點，向長者進行預防聽力障礙及康復知識教育、聽力篩查等相關活動，並聯同韶關市政府為500位有經濟困難的聽障長者，免費提供設有天籟AI技術的助聽器。

我們認為，科技是一種能力，向善是一種選擇。公益讓科技變得有溫度，科技為公益創造更多可能。希望透過科技令公益能夠迸發更大的能量，讓許多「不可想像」慢慢變成「有可能」，許多『很難』一點一點成為現實。

騰訊集團公共事務副總裁及騰訊基金會行政總監李子樹是香港特區政府扶貧委員會委員及社創基金及關愛基金專責小組委員。（相片由作者提供）

今次計劃活動只集中於中西社區，希望計劃將來可於全港不同社區內運用，幫助更多有需要的人，尤其是聽覺退化的長者，可以令他們無障礙進行社交活動，減輕因聽力退化而導致生活不便及身體不適，同時亦減輕政府基層醫療壓力。

聽障人士使用助聽器方便溝通外，我們健聽人士亦可通過學習手語與聽障人士溝通。政府近年對手語的推廣工作做了一系列工作，若政府能鼓勵公營機構，例如入境處、醫院及警局等工作人員可以學習基本手語，協助職員與聽障人士溝通，亦可大大減低聽障人士在社會中產生的分離感。

作者李子樹是騰訊集團公共事務副總裁及騰訊基金會行政總監、政府扶貧委員會委員、社創基金及關愛基金專責小組委員等。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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