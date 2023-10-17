來稿｜公平貿易的價值可以實現

「你有無聽講過公平貿易？你知道什麼是公平貿易嗎？」



「無聽過。」



「不知道。」



以上對話在上週(10日及11日)由嶺南大學文化研究系暨文化研究及發展中心（以下簡稱CCRD）所舉辦的嶺南公平貿易節（LingFair Fest）上出現過無數次。這是全港首個由大學所舉辦的公平貿易節。當大家以為這個源自上世紀80年代的概念和經濟模式已經變得好老土，是一個「講無可講」的話題時，在嶺南公平貿易節的師生卻告訴我們一個完全不一樣的答案，近九成的師生表示從未聽聞「公平貿易」，聽聞過的，對其概念和價值亦知之甚少。



來稿作者：溫浩賢、陳佩兒



究竟什麼叫公平貿易？簡單來說，公平貿易是一種提倡可持續發展貿易模式的另類實踐，旨在透過消費者的力量，從而改善生產者的工作環境和社區經濟。「生產者發言權」、「自願勞動」、「愛護大自然」、「性別平等」、「安全工作環境」和「合理回報」共同組成了公平貿易的六大原則。

那麼，懷抱這樣價值的公平貿易究竟能為當下飽受重經濟收益、效率至上而犧牲個人和社區利益之苦的我們帶來什麼？公平點總監趙善榮論及公平貿易能幫助我們看見『看不見』的說法或許能帶給我們些啟示。Anthony說，「香港在疫情後人與人的關係變得疏離，人們漸漸對身邊的人和事不感興趣，而公平貿易正正能在這些問題上發揮作用，重建消費者與生產者和其他消費者的關係，成為在我們在生活上可以實踐，又能一點一滴地改變社會的方向」。作為一個多元且富含社會價值的概念，即使是時興的ESG（環境、社會和企業管治）和SDGs（Sustainable Development Goals），乃至全球氣候變化、糧食安全和過勞工作等，其實亦與公平貿易所提倡的價值息息相關，香港公平貿易聯盟總幹事張一心補充道。

藉著分享過去在韓國公平貿易大學—聖公會大學校園內推動學生參與公平貿易的經驗，Jeon Jiyun博士進一步突出學生在公平貿易中的重要角色。年青人不單是社會的未來，同時亦是往後推動公平貿易的主力軍。

這與積極推動公平貿易進校園的文化研究學系的潘毅教授的想法不謀而合。潘教授分享道，「在過去幾年的社會環境下，我觀察到當下的香港年青人比較迷惘，比起以往也缺少了一些動力；通過推動commons、公平貿易的項目，我希望能夠建立一套既能處理生計、社會問題，又能實踐社會價值的模式，讓年青人能在這困難的時代看見希望；同時，也能讓學生能夠在關心香港本地發生的問題之餘，培養一定的國際視野，理解到只有集體合作才能解決一些全球性的不公義問題，而公平貿易，正正就能作為實踐和參與的第一步。」

在潘教授的主持下，CCRD亦於2021年成立了名為「i-COMMON HK」的社會創新平台，旨在透過經營公平咖啡館、組織國際及香港文化交流團、舉辦共學交流活動等手法，在年青人中實踐並推廣公平貿易、合作社等富有Commons「共建、共管、共享」元素的另類經濟模式。

今次，LingFair Fest,以慶典節日為主題，以好玩的形式將公平貿易的概念和價值帶入校園，與師生同慶，是CCRD的又一創新嘗試。

師生齊參與，公平貿易作為節日

LingFair Fest於嶺南大學天幕廣場舉行，活動以推廣公平貿易為主軸，設計了多個攤位向一眾教職員、師生和公眾細說公平貿易的不同面向，包括那些遠在他方的生產者故事、公平貿易在香港與全球的發展歷史，以及如何進一步將這個概念拓展到我們的日常生活中；為期兩天的總共吸引了數百名師生參加，可說是盛況空前。

手作工作坊是嶺南公平節的一大主打，參加者能夠深度參與和體驗一些平時較難接觸到有關公平的知識，學習一件看似平常的產品背後的故事。在DIY藝術工作坊，參加者能夠認識印度一些合作社制作布藝產品時所用的傳統「木刻印」工藝，在經打磨的回收木上按自己的喜好發揮創意，設計自己喜歡的花式圖案，並印在一些公平貿易的棉布袋上，成為獨一無二的紀念品；在另一工作坊上，參加者能學會將咖啡渣升級再造成無微塑膠、無化學物的天然磨砂，並了解所使用到的公平貿易材料，例如椰子油、肉桂等背後的由來。

除了「落手做」的工作坊，節日上也有攤位遊戲和一系列有關公平貿易的展覽。通過簡單的砌圖遊戲，參加者能夠認識各式各樣不同的公平貿易認證和標誌，了解不同標籤的含義與分別，讓人能夠在遊戲過後，於日常生活中辨別和購買公平貿易的產品。在這以外，活動上也有展出一些香港能夠找到的公平貿易的產品和資訊，也提供了公平咖啡、零食讓來眾試飲和試食，收獲了不少好評。

藉由慶典，我們希望將公平貿易的價值成為我們的DNA。公平貿易背後所提倡的六大原則其實並非無法實現、不現實的追求，當我們認識到這些價值背後潛藏的可能，繼而將價值注入我們的身體，讓它變成一件在我們生活中理所當然且會付諸實行的事情，那麼在價值傳播開去，逐漸影響社會上更多的人後，實現公平工作（Fair Work）、 公平薪酬（Fair Pay），甚至是公平社會（Fair Society）、公平世界（Fair World）都不是不設實際的夢。

作者溫浩賢、陳佩兒分別是嶺南大學文化研究系哲學碩士研究生、博士候選人。文章標題為編輯所擬，原題為「嶺大首屆LingFair Festival, Fun轉『公平貿易』」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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