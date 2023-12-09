恩威並施｜支持區議會選舉完善地區行政

自1982年實施的區議會制度，實行了41年。最新一屆區議會選舉將於12月10日舉行。香港有超過433萬名已登記選民，當天應該履行公民責任，到全港約600個投票站投下神聖的一票，選出既有能力又愛國愛港的區議員。



今屆選舉將產生470名區議員，當中179名由政府委任，176名由地區委員會選舉產生。至於88名直選議員的產生，是將香港18個地區劃分為44個選區，每區獲最高票數的兩位候選人成為議員，171名候選人競逐這88個直選議席。另外，還有27名當然議員由鄉事委員會主席出任。

這次選舉是貫徹「愛國者治港」原則後的第一場全港大型選舉，是實踐完善地區治理的第一步。在「一國兩制」下，香港市民享有投票權利，應該好好利用。其實區議會選舉直接和選民的切身利益有關係，應該親自選出能代表自己的區議員來改善地區民生。

政府於2023年5月頒布《完善地區治理建議方案》，重塑區議會，強化地區治理架構，提升地區治理效能。行政長官李家超在「完善地區治理 共創美好社區」研討會上發表︰各區民政事務專員將代表政府，在18區協調區議會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會、分區委員會及關愛隊的分工，更有效地服務社區和市民。

政務司司長陳國基指出，區議會最大職能是諮詢工作，就地區事務向市民意見「把脈」，將市民想法反映給政府，做到「上情下達，下情上達」。如何能締造一個和諧社會？政府應該透過區議會聽取社會基層人士的聲音，讓政府了解社會各階層的困難，制定更貼地的民生政策。至於地區服務的執行工作，則交由關愛隊負責。透過新的地區治理系統，提升地區服務及治理的水平。

新一屆區議員將在2024年1月1日履職。陳國基司長列出區議員的五大工作範疇︰第一，課後託管、第二，關愛長者、第三，潔淨街市、第四提升治安、及第五，改善行人設施。新的區議會須配合陳司長就以上五大範疇收集民意，協助陳司長和特區政府制訂服務及政策優次和執行具體工作。這五大範疇有很多工作需要具體落實。

第一，課後託管。面對香港生育率持續下降與及面對人口老化問題，《施政報告》提出為每名新生嬰兒提供2萬元津貼。政府鼓勵生育是需要有其他配套政策方會見效。房屋問題是阻礙生育的主要因素，惡劣的居住環境如何令夫婦有下一代的意願？要解決居住問題之外，另一個問題是幼兒託管。三年疫情過後，經濟仍未全面復蘇，夫婦需要維持生計，外出工作。有小朋友的話便需要找託管服務，社區的託管設施足夠嗎？

2022年，全港為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的幼兒中心約有3.7萬個服務名額，現時香港0歲至4歲的嬰兒人口約201,500人，即每5.5名幼兒競爭一個服務名額。區議員應該檢視應區嬰兒人口特色，評估需求，甚至考慮統計當區有多少待業婦女接受職業培訓後可投入託兒服務，向政府建議開設幼兒中心，製造就業和託兒的雙贏方案。

第二，關愛長者。香港人口老化問題日趨嚴重， 2022年香港65歲或以上人口約152萬，佔整體人口的20.9%，即每5位香港人就有1名是長者。近月有獨居長者因長期缺乏照顧而在家中不幸離世的報道。如何在社區內加強對長者群組的關注？區議員可以聯同社會福利署，研究如何加強對長者的支援，就當區的長者中心、護老院舍、為長者而設社區活動等做研究，亦可和衞生署合作，研究如何提供更有質素的長者醫療服務。除了關心長者身體健康外，亦須關注他們的心理狀況，締造一個樂齡社區。

第三，潔淨街市。食物環境衞生署轄下有73個街市，當中23個是市政大廈的公眾街市、50個是露天公眾街市，還有23個熟食中心，合共提供約1.35萬個出租攤檔，售賣食品、各類衣物和日常用品。如何令街市更清潔衞生，讓市民在舒適環境中光顧街市？區議員需要實地考察，監管、向食環署提出意見，改善街市環境。

第四，提升治安。香港是亞洲區中最安全的城市之一，但18區各區背景不同，在一些罪惡率較高的地區，區議員可向警務處提出在什麼公共地方加安監控電視，打擊罪案。另外，市民在公眾地方因爭拗導致肢體衝突的事件增多，區議會應加強社區內的公民教育，向市民宣傳可能負上刑事責任，營造安全和諧社區。

第五，改善行人設施。18區的交通問題區區不同，例如油尖旺區的行人路負荷量較北區的大，當區人口多少亦直接影響行人設施的使用量。區議員應該做交通大數據，搜集人口、無障礙通道使用率、道路狀況、道路設施種類等數據，交予運輸署設計更適合當區的行人設施、行人專用區及綠色交通系統。

若果在陳司長領導下能改善以上五大範疇，民生環境將有顯著改善。未來香港要達至良政善治，就一定要推動地區行政，區議會是地區行政的一個很好基礎。新一屆區議會產生後，更能體現行政主導，確保區議會工作能配合政府施政，減少內耗和政治爭拗，政府便能集中精力發展經濟，達至良政善治。市民應該支持，第一步，由12月10日區議會選舉投票開始。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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