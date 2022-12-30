楊明要求保護稱恐有人對他不利 今已轉往赤柱監獄服餘下刑期

撰文：王佳芝
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藝人楊明於2020年8月時駕車在半山馬己仙峽道越過雙白線後撞壆，之後警方到場時拒絕提供血液樣本被捕，他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18天和停牌兩年。
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