【咪做大嘥鬼】環團搞賀年衣物任你執　任拎50件都無問題

今年工展會內出現一個攤位，$10一件「今期流行」連身裙？$10一疊可循環再用的保鮮紙？$10一套環保飲管？真的有那麼大隻蛤蜊隨街跳？原來是工展會本年度的環保主題，請來以物換物的環保組織《執嘢》作的攤位，義賣舊衫作慈善兼宣傳環保，負責人Samathy Woo希望大家源頭減廢：「買衫要講求好質地，只要識襯衫，著幾多季都無問題。」農曆新年將至，《執嘢》聯同香港綠色建築議會，將於本月十三日，在大圍舉辦一個名為「賀年衣物任你執」的活動，屆時所有衣服、首飾及雜物等，任君選擇，只要你拿得走，50件都沒問題。

《執嘢》一貫作風，就是以物換物，不牽涉金錢交易，負責人Samathy（簡稱Sam）說：「如果你覺得那件衫或者那物品對你已經無價值，你先會想掉棄，如果你認為將不要的東西賣到錢，即是它對你仍有價值，那你就不要掉了。」她主張人棄我取之道，無論衣服或雜物也好，都有其價值存在，變的不是那物件的價值，而是人類的價值觀，無窮無盡的慾望令人變得浪費。

活動不設預先收集，市民即日帶舊衫即場交換，不帶舊衫來的也可隨心取走舊物。（受訪者提供相片）

有不少人因節日的氛圍而消費，Sam指：「可能中國人傳統上認為過年過節一定要著新衫，加上fast fashion多是一些質量比較差的平價衣物，好多人覺得著一季就掉也沒所謂，明年又再買新的。」而且網購盛行，以幾張圖片去決定購物，因為價錢便宜，即使實物不合心水，隨手就可掉棄。

活動不設預先收集，市民即日帶舊衫即場交換，不帶舊衫來的也可隨心取走舊物。。（受訪者提供相片）

就像剛過去的聖誕節前夕，他們舉辦了一個名為Buy Nothing Christmas的二手衣物送贈活動，隨你想拿幾多就拿幾多，最重要是「執得就執，咪做大嘥鬼」。Sam笑言：「當日真的有人拖著一個大行李箱到場，隨手執了40至50件衫走，還多到要在會場門口慢慢摺衫才夠位放。」有些人則只來放低舊衫，一件也沒取走。

雖說是舊衣物交換，但不少市民都會帶同其他舊玩具或小朋友衫等，所以會另設小童區供同行的小朋友選擇。（受訪者提供相片）

有見及此，《執嘢》與香港綠色建築議會合作，於1月13日舉辦「賀年衣物任你執」活動，小童群益會大圍分社免費借用場地，全義務性質無任何收費，希望大家執得開心時，亦幫助到有需要的市民。同日有另一活動「流動衣櫃二手換季2019」於中環舉行。Sam最希望「減少多餘消費，分享有用東西」，所以她勸喻大家，寧願買些價錢較貴但質素好的衣服，多著幾季以減浪費。

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活動詳情：



賀年衣物任你執



日期：2019年1月13日（星期日）



時間：12-6 pm

地點：沙田大圍美田路1號大圍社會服務大樓1樓

費用：全免