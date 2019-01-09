【爆開有條路】中西區水管連環爆　第三街水管爆了30次

水管老化難免會出現爆裂，中西區的水管近年也「爆開有條路」，今年1月首星期已有兩宗爆水管個案，水花四濺，需要封路維修水管，令居民非常頭痛。中西區區議員表示，每次爆水管，水務署都會外判承辦商進行維修，但都只是穿窿補窿，欠缺保養附近的水管，故令水管不斷爆。

市區爆水管事件屢見不鮮，而中西區更是爆水管的「熱點」，今年元旦日，皇后大道東日富里便出現爆水管情況，水務署立即派人到場搶修；1月4日德己立街又有8吋咸水及12吋食水管出現爆裂，署方再次派人到場維修，期間更要封路，部分公共交通路線須改路行駛。

1月4日徳己立街爆水管，現場封路維修。（楊學明提供圖片）

中西區區議員楊學明向《香港01》表示，近年中西區的水管爆得頻繁，主要原因是喉管老化，附近的大廈樓齡動輒3、40年，而近年中西區的地盤工程較多，地面震動也影響了喉管。楊續指，喉管爆裂有一個常態，當一條喉管爆裂之後，旁邊的喉管會在不久之後爆裂，故此爆水管的事故會無休止發生，「好似爆開有條路咁」。他舉例說，第三街的水管就在14年之內爆了30次。

楊學明解釋，水務署會外判承辦商維修破裂的水管，但純粹是修補裂口，而沒有對整條水管作出維修保養，因此水管很快又再爆裂，「條水管呢到爆完1米，換咗嗰1米水管就算，鑿開咗路面都唔打算換多啲，然後就閂返埋，成個工程又會有震動，隔離左右水管又會爆，到時又要鑿開。」他建議，反正也鑿開了路面，不如換長一點，而非「穿窿補窿」。

德己立街爆水管，現場變作一片濕地，工人立即進行搶修。（楊學明提供圖片）

不過，水務署要求承辦商盡快維修，並即時恢復路面情況，也導致無法進行更多保養，「水務署要求承辦商幾個鐘內修補破口，所以要馬上到場，務求盡快通水，做返好路面情況，工人亦係按時計費，所以無時間修補更多位置，只能夠單單清。」楊學明建議水管爆裂時，可以換長一點，而非爆1米換1米。

雖然水管密密爆，但對於大廈供水的影響並不大。楊學明指出，現時大廈主要使用循環供水系統，除非是主要大喉管爆裂，若只是6、7吋的細喉管爆裂，大廈會找到另一條水管供水，停水機會較低。不過他認為，經常進行水管維修工程也會產生噪音，路面也可能會有不平衡的情況，對街坊造成滋擾。

1月1日，日富里爆水管，成為2019年第1宗中西區爆水管個案。（楊學明提供圖片）

水務署回覆《香港01》查詢時指，2018年1月至今中西區曾發生9宗水管爆裂事故，主要是由於水管銹蝕所致。而署方除已進行緊急維修外，亦在緊急維修工程期間同時檢視附近水管的狀況，按需要及在可行情況下同時進行水管改善工作，例如同時更換附近狀況欠佳的水管以減少爆裂的風險、加裝閘掣以減少當水管爆裂時需暫停供水的範圍等。

水務署又表示，將會繼續持續監察中西區供水網絡的狀況，除定期為水管進行測漏工作以及早維修滲漏水管避免爆裂外，亦會以風險為本進行水管改善措施，包括更換及修復高風險的水管，進一步改善中西區供水網絡的健康狀況。

水務署續指，署方會把一些重複發生水管爆裂的地點列為「爆喉熱點」，分析有關水管爆裂的原因和擬定改善措施 ，並會密切監察，確保建議的改善措施得以落實；並會定期舉行會議，跟進「爆喉熱點」改善措施的安排及進度。