【賀年食品．土瓜灣街坊餅店】鹹蛋散、油角　溫情小店扎根30年

還有三個星期才到農曆新年，但不少餅店已開始出售賀年小食。近日有街坊在網上群組留言，大讚土瓜灣鷹揚街的老字號餅店賀年小食又平又靚，老闆夫婦又好人，有時遛狗經過，還會請他的狗狗吃麵包，甚至有街坊忘記帶銀包都肯賒帳，只是說「下次先計啦！」不少街坊也嘆言，在香港這樣有人情味的老店已買少見少了，希望大家好好珍惜。

訪問當日因劉生劉太都病了，所以沒時間做餅，只餘下一袋油角。（羅鈺歡攝）

根據網上群組「土瓜灣之友」所示，位於土瓜灣牛棚對面鷹揚街的卓越潮記餅家，是一家傳統港式麵包店，每逢農曆新年前，都會推出賀年食品，有街坊留言說：「每年最期待的時刻，就是他們的賀年鹹蛋散和椰汁年糕。」還有豆沙角、油角和花生燒餅等，每年大約年尾開始有售，部份賀年食品更設小量批發。

《香港01》記者日前到該店了解，卻發現店內只有一包油角發售。老闆娘劉太表示，兩夫婦因早兩日患上感冒，所以未能製作賀年食品，這幾天也只賣麵包。劉太說，他們的餅店在土瓜灣已扎根30年，店舖都是租回來，幸而業主少加租，他們的麵包可以賣得平「益街坊」。他們平日約賣十款麵包，包括$3一個菠蘿包、$4一個西米砵仔糕和$6一個雞蛋糕等等，多年來都沒加價：「這裡街坊多是基層，我們又不是甚麼連鎖店，不想賣得貴。」街坊大讚他們做的麵包，比坊間連鎖店的還要好味，更最重要的是，吃到那份人情味：曾有街坊到來買麵包時忘了帶錢，老闆娘只說：下次再付吧。

記者問劉太，是否如網上所言，曾請街坊的狗狗吃麵包，她委婉地說：「這些小事不用記著吧！或者只請過別人一次，都未必有第二次機會，所以別計較這麼多。」傾談間才知道劉太也曾是狗主，所以特別疼錫動物。

訪問期間，老闆劉生只在廚房內默默地工作，惟劉太看著丈夫微笑道：「他呀，真的由早做到晚，每日六時便開始做包，晚上八時才收工，現在年紀大了，公眾假期才休息！」夫婦二人育有一子，現年16歲，但他們都不想兒子接手餅店，「太辛苦了，我們捱了這麼多年，十隻手指也捱殘，不想下一代繼承。」

問到劉太會否傳授做餅工藝給有心人，她則說：「就算給你秘方，都未必做得出同樣手藝出來。搓麵粉力度稍有差異，口感已經不同。」二人夫唱婦隨捱過數十個年頭，現在接近半退休，只希望多做幾年，為土瓜灣街坊供應平靚正的麵包和小食。

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