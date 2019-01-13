【造紙術．附造紙教學】廢紙都可以再造　手造紙達人盼改變港人

南朝蕭繹曾寫一首《詠紙詩》：「皎白猶雪霜，方正若布棋。」紙在以前是「寶」，到了現代，隨着機造紙取代手造紙，紙的價值每況愈下，早已淪為「草」。造紙達人楊慧（Because）卻選擇抓緊這一根草，靠一雙巧手、一部攪拌機，將一張張廢紙變成皎白方正的花紙。在造紙的同時，她也被紙重新打造，從造紙中找到自己。

楊慧說愛上造紙只是一個機緣巧合。她以前在香港藝術學院讀設計，就讀期間，學校校舍由灣仔市區搬去筲箕灣郊區，她形容：「新校舍位置偏僻，由地鐵站前往學校的路上有很多植物及牛屎。」適逢學校十周年紀念，每位學生都要呈交一份海報設計功課，楊慧想要找一張比較「自然」的紙，可是逛盡不同文具店，都只有生硬的機造紙。一天返學時看到路旁的花花草草，她靈機一觸：不如自己造一張紙。於是上網尋找造紙教學，親手造了她生命中第一張紙，就此結下「一紙情緣」。

水木研社創辦人楊慧（Because）。（譚威權攝）

當時「造紙」對她而言只是一個興趣，她沒有想過要把興趣當飯吃。畢業後做了兩年平面設計師，發現現實與理想落差太大，她變成一個扯線公仔，沒有自主性。正當感到迷茫之際，母校開放日，找她回去開班，教授手造紙。沒想到，母校一個無意的邀請，她重拾造紙的樂趣，改寫了她的一生。

2016年，她在佐敦成立「水木研社」，「取名『水木研社』是因為水和木是造紙最基本的材料，抽取木的纖維後，再於水中重組，就成了一張紙」。她開始全職造紙、手工書及手造紙囍帖等紙製產品，所謂「創業難，守業更難」，要開拓一個新的行業更是難上加難，楊慧表示，「以前香港沒有人專造手造紙，在沒有先例的情況下，我只能盲人摸象，一點一點摸索出可行的方向。」

2016年，她成立「水木研社」，全職造紙及手工書。（譚威權攝）

慢慢做出名氣，不少結婚新人都會找她造手造紙囍帖，昔日的興趣變成職業，日造8小時的紙，楊慧形容「覺得自己好像一個機械人」，不斷重複的工序使她對造紙有時也會厭倦，更一度想過放棄，可是最終仍堅持下來。「我靜下來問自己，不造紙後是否會變得開心？但內心的答案告訴我：不會。那一刻我知道我要繼續造下去！」

楊慧認為，手造紙不論質感、價值都是機造紙無法取代的。（譚威權攝）

紙張彷彿感應到楊慧的心靈一般，她的心態一變，手造紙也變得更有質感了。「厭倦期造紙會比較心急，失去了享受過程的樂趣，造出來的紙的質量也跟着一落千丈，厚度不平均、穿孔等問題應運而生。心態調整後，造紙時不再想亂七八糟的事情，只是靜下來，放空自己，享受造紙的過程，沒想到，紙的質量就變好了。」人造紙，紙造人，她認為造紙是打造自己過程。

「水木研社」中的「水」和「木」，是造紙不可或缺的材料。（譚威權攝）

除了打造紙、打造自己，她更希望的是打造香港人。「人、紙和大自然之間互相緊扣，人不能獨善其身，但是香港人太浪費了。就例如很多紙廠、印刷廠在造紙時會切下很多紙邊，這些紙邊都是新紙，卻因為不合尺寸而變成垃圾。很多香港人把垃圾分類，扔去三色回收箱，便認為完成了自己的任務，他們卻不關心這些紙是否真的被運到回收廠。」

人類對造紙需求大，使大量樹木被砍伐，破壞生態平衡。（譚威權攝）

「其實環保很簡單，造紙也很簡單，簡單到只需一部攪拌機就可以。」把廢紙和樹葉放進攪拌機裏攪拌，然後倒到水中，用手輕輕攪勻，再用隔網撈上來，重複一次，把裝飾用的乾花、乾葉鋪上去，再放到平面上等待自然風乾，約1至2日便完成。楊慧說，最困難的步驟是撈上來那一下，因為力度控制失當，紙漿分佈不平均，就會導致厚薄不一，「但只要多練習幾次就可以，整個步驟絕不繁複，甚至可以在家自己造。」

楊慧與北角柏蔚山合作，於屋苑會所開辦「造紙班」。（黃桂桂攝）

恰巧有私人屋苑找她合作，在會所中開設「造紙班」，正好可以宣揚楊慧的理念，「我希望透過造紙，在學生心中種下一棵環保的種子。」她造紙，紙卻重新打造了她；香港人造紙，又可否被紙重新打造？楊慧道：「只願這棵種子會茁壯成長」。