【真人圖書館】理大真人圖書網絡　收集逾百「活生生」真人故事　

網絡的發展取締了很多東西，電郵代替了書信、網購取代了實體店、電子書取代了實體書......愈來愈少人看書，圖書館彷彿成了擺設。香港理工大學社會科學系助理教授陳智達博士研發了「賽馬會理大真人圖書網絡」（真人圖書網絡），將網絡與圖書館合而為一，為學生及公眾提供一個「真人」搜尋引擎，讓他們透過不同的真人故事，學習及討論不同的社會議題。

真人圖書網絡今日進行啟動禮，項目旨在支援學界及公眾，更深入了解香港及亞洲地區各類的真實故事，促進社會共融及聯繫。

真人圖書網絡輯錄了逾100個香港及亞洲地區的真人真事，藉此探討不同的社會議題，包括多元出路、銀髮人生、種族身份、生命教育、性別議題、精神健康、殘障人士等。每一個議題下有不同的人物故事，例如「多元出路」下有馬戲團、運動員、咖啡師等。每個真人故事均附設延伸閱讀，羅列相關的新聞報導及學術文章。

「賽馬會理大真人圖書網絡」今日舉行啟動禮。（真人圖書網絡提供）

陳博士指真人圖書網絡有三大重點，其一是搜尋，真人圖書網絡是一個平台，提供不同社會議題的真人故事，學生及公眾可因應自己的興趣及需要，搜尋相關的故事。其二是對話，真人圖書網絡提供「預約會見」服務，讓公眾可以預約故事中的「真人」，進行對話，亦會為學校及公眾舉辦「真人圖書」分享會，讓故事主人翁親身作互動交流，不過，陳博士指公眾若要「預約會見」，需填寫個人資料及會見原因，再由團隊審查是否為其安排會見。其三是延伸，項目會協助中學及專上院校安排各類活動，包括透過與真人對話，進行短片製作、校本學習、資源素養工作坊、戲劇等活動。

「賽馬會理大真人圖書網絡」首席研究員陳智達博士表示，真人圖書網絡的三大重點是搜尋、對話及延伸。（真人圖書網絡提供）

真人圖書網絡現時有不同的社區合作夥伴團體，包括dotasia、婦女動力基金、香港專業進修學校、佛教黃允畋中學校園電視台等。陳博士指計劃會繼續擴展，希望可以有更多社區合作夥伴，增加更多真人故事，以討論不同的社會議題。

有出席啟動禮的理大應用社會科學系系主任及講座教授黎永亮指，香港現時最需要的是諒解，接受自己與別人不同，「真人圖書網絡正正為青少年們提供一個發掘人性及經驗的機會，幫助同學認識社會上不同的人和事」。

聖保羅書院校長源迪恩表示，「知識可以讀出來，但遠遠不及每一個活生生的故事，真人圖書網絡提供一個平台，讓同學去發掘問題，令他們對身邊的人和事有興趣」。真人圖書館內會探討老人問題，例如「為香港老人 做黐纏老人」的故事中，長年服務老人家的陳炳麟表示，不少老人家都要吃形形式式的藥物，但他們往往不能分清藥物的種類，因而常吃錯藥。源校長認為，真人圖書館正能提供一個平台，讓青少年了解老人家對社會的控訴。