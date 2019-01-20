街坊投訴常「拗柴」　中西區行人路地磚出現磨蝕及凹陷　

走路除了要看前面，還要看看地下，若行人路地磚凹凸不平，一樣危機四伏。中西區區議員發現該區多處行人路的地磚出現磨蝕及凹陷的情況，容易絆倒市民致扭傷，區議員直批：「路政署外判嘅承辦商做得差。」

中西區區議員楊學明指，中西區多處地方的行人路地磚均出現磨蝕及凹陷的情況，其中上環德輔道中、皇后大道西、文咸東街、永樂街及西營盤德輔道西等地特別明顯。他表示，「以前所用嘅材料無出現呢啲問題，但點解依家先會有咁嘅情況？」他表示，不時都收到市民投訴在上述地方扭傷腳或摔倒，懷疑可能跟承辦商現時所使用的瀝青及環保磚等材料不夠好。

路政署在2018年就行人路地磚破損或不平共接獲227宗投訴。（中西區區議會文件）

他認為，路政署應加強監督承辦商，「如果承辦商喺施工上做得好，磚與磚之間嘅沙石鋪得好，落雨嘅時候就唔會有水土流失嘅情況，行人路嘅地磚都唔會出現磨蝕及凹陷。」他建議，路政署應監督承辦商對公共道路的維修保養情況及定期巡查，從而減少問題發生。

上環經常被指路面易令街坊絆倒或跣倒，除地磚不平外，早前也有報導指文武廟的四方街渠蓋下雨天時容易令街坊跣倒。（資料圖片）

行人路的地磚出現磨蝕及凹陷容易絆倒市民。（中西區區議會文件）

路政署回應指，2018年共接獲227宗有關區內行人路地磚破損或不平的投訴。路政署指行人路的地磚出現破損及不平的原因有很多，包括行人路長時間頻繁使用、公共事業機構或政府部門的承辦商在行人路進行挖掘工程後修復不善、行人路不斷受水沖刷或地下設施損壞引致地底泥土流失令路磚下陷等。

路政署表示，對轄下負責維修保養的公共道路會定期巡查，在巡查中發現問題或投訴會適時安排維修工作。而路政署會視乎行人路地磚的損壞情況及範圍，也會參考以往的維修紀錄，才決定會否重鋪地磚工程。若需施工，路政署亦需就臨時交通安排向相關部門提交審批。