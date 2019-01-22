【讓舊物有新主人】太和邨「開心分享站」　收集二手物資再分享

臨近歲晚，就快又要「年廿八、洗邋遢」。不少人每逢年尾，都會清理出一大堆沒用的物品，若然直接丟棄未免太浪費。有見及此，今年太和邨業主立案法團、各互委會與議員辦事處聯合主辦「開心分享站」，收集邨內居民的二手物資，循環再用減少浪費。

義工指現時已開始收集物資，截至20號，已經收到不少。（黃小姐提供）

「太和的後裔」義工黃小姐向《香港01》表示，今年已是第二年舉辦「開心分享站」，去年的迴響頗佳，收集了二、三百件物品，大部分的物品最終都找到新主人。她續指，今年2月17日的新春活動，設有5個攤位遊戲，街坊需要先參加其中兩個遊戲，才可到「開心分享站」選取二手物品一次。

去年舉辦的「開心分享站」。（黃小姐提供）

去年的新春活動中，街坊同樣需要通過玩攤位遊戲「儲印仔」，再到「開心分享站」選取物品。（黃小姐提供）

現時已開始收集二手物資，而收集地點包括太和邨業主立案法團辦事處、福和樓、亨和樓、麗和樓互助委員會以及周炫瑋議員辦事處。另外街坊需留意接受物品的指定類別，例如由於衛生及安全問題，將不接受衣物和電器等。

有關詳情可留意Facebook專頁「太和的後裔─太和邨法團監察組」。