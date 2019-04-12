【元朗愚公】義工冒雨徒手搬建材　復修客家大屋作教室

元朗清潭路今日上演一場現代版「愚公移山」。十多名義工響應本地組織Kids Club的義工活動，不辭勞苦前往元朗八鄉清潭路，協助復修一間殘破不堪的大屋，以便將來改作為Kids Club將來的課室。 可惜天公不造美，今日下起連綿細雨，惟各義工毫無退縮，反而冒着風雨，腳踏泥濘，手持沉甸甸沙包和磚頭，徒步走300米將大批建築物料搬至農田中央的客家大屋旁。他們無懼艱辛，深信多人一同分擔工作，可以當是鍛鍊。而且他們堅持用人力搬運，拒絕修車路直達大屋，是為了減少破壞原有的鄉間環境。

客家大屋現時殘破不堪，復修後可用作Kidsclub的教室。 （陳諾希攝）

KidsClub是本地綠色組織「生活館」的延伸——2010年，一群參與保衛菜園村運動的青年成立「生活館」，以種植有機菜及田野生活，思考土地與人文的關係；今年，生活館成員希望將對土地與環境的關懷教育下一代，Kids Club因此應運而生。

客家大屋殘破不堪 復修後可作小孩教室

今次義工活動發起人Jenny表示，過去一直為Kids Club尋找場地開設教室，剛巧在元朗清潭路物色到一塊農地，而農地範圍內包含一間客家大屋。他們觀察到大屋的結構及環境後，認為適合改作為Kids Club的教室，惟現時大屋殘破不堪，需要復修妥當才可使用。Jenny預計，客家大屋完成復修後，可為區內小孩提供場地，讓小孩在此聽故事、煮飯、食飯、上課、傾計、玩音樂等，將來亦可考慮開放予全港市民。

大屋位置無車路​ 要人手搬運物料

Jenny坦言，客家大屋修復工程的經費浩大，目前仍在籌募當中，各方面都需要節儉。近日裝修工人已將修復工程所需的建築物料運抵清潭路，由於客家大屋位於農地中央，附近並無車路直達田間，Jenny唯有在社交平台發起義工活動，號召有心人到場協助，用人手將沉甸甸的沙包、石頭及磚頭等物料，由清潭路運送至客家大屋。

短短一日號召十多名義工 風雨下艱辛工作

Jenny昨日在facebook發文，短短廿四小時，便號召到十多名義工到場。儘管天公不造美，今早至今一直下雨，但義工無懼風雨，披着風褸穿上水鞋，繼續在田間奮鬥。由於清潭路至田間的客家大屋，至少要步行300多米，而Jenny僅有4台板車、手推車，根本不敷應用。部份義工兩人一組，將建築物料擺放在板車、手推車中；沒有工具車輔助的義工，只能徒手搬運沙包、磚頭至田間。記者現場所見，義工在顛簸不平的農田中緩緩前進，顯得相當吃力。

拒絕修車路 「愚公移山」為減少影響原有環境

Jenny在社交平台亦形容人手搬運建築物料，無疑是「愚公移山」。其實早前裝修工人已向Jenny建議，在農田外修路直達客家大屋，便可用車輛將大批建築物料運至大屋旁，一來方便動工，二來可省卻人力資源。惟Jenny等人想到，復修大屋僅屬一次性工程，此後要用車輛運輸的機會不多，無必要為此多修一條路。

而且用英泥舖設道路，會封住農田泥土，有可能影響田間原來的水文系統，阻塞山水地下水自然流動，為復修客家大屋而影響環境，非其本意，故希望盡量減少對原有環境的破壞。Jenny認為人力亦是成本，但多名義工一齊分擔工作的時候，亦可當是鍛鍊，Jenny預計整個復修工程會於6月中竣工。