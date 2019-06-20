【智能城市】CCTV技術分析犯罪行為　憑一張相可揪出目標人物

閉路電視 (CCTV)愈來愈多，技術更加日趨先進，究竟保障了安全，還是侵犯了私隱？光通網絡系統有限公司 (OT System) 發明了一個智能監控系統，通過閉路電視攝取的畫面，進行大數據智能分析，不單可以統計人和車的流量，技術上更可以分析到人的行為，偵測人們有沒有作出違法行徑。OT System行政總裁周雲財表示，雖然香港並未曾將此技術用於公共安全 (Public Safety) 之上，但外國則非常普遍，而中國更是將國家安全壓倒於私隱保障，「中國隨街都是CCTV，全部都有人臉識別系統；」另一方面，有人擔心資料攝取的影像被不當使用和外洩侵犯私隱，周雲財就解釋，在港需依照私隱專員公署指引使用資料，一般影像會在30日後刪除。

智能監控系統可分析違法行為

原先的CCTV技術只作攝錄，然後要依靠人以肉眼觀察和分析影像。而新技術智能監控系統就是利用CCTV收集錄像信息，再通過人工智能的分析，從而生產數據， 視乎客戶的需要，可作統計人和車的數量、種類和出現頻率等，除此之外，更可以進行人的行為分析，只要加入違法行為的定義和特徵，人工智能便能識別到目標範圍內的人有沒有違法。OT System行政總裁周雲財表示，目前香港多是用於商業及交通運輸用途，並未應用在公共安全之上；然而在技術上，只要獲得臉部、行為、身型和膊頭闊度等資訊，均可用人工智能分辨及追蹤違犯人士。

CCTV新技術可辨別人的行為，甚至分析人們有沒有違法。(廖俊升攝)

臉部識別CCTV外國普遍 英國早年追蹤愛爾蘭共和軍

「其他國家可能會加入臉部識別，像是歐美和英國都很普遍。」周雲財解釋，臉部識別系統並非新鮮技術，多年前主張愛爾蘭獨立的愛爾蘭共和軍在英國街頭放置炸彈，英國為應對騷亂，早已經將人臉識別系統加入到CCTV之中，而歐洲各地都有很多公共用途的CCTV。除了歐洲，他說中國和東南亞都隨街有攝錄機作公共安全保障，「收集數據作分析主要是為了公共安全，例如是突發性有人在街上作出搶劫或暴亂行為，錄影取證並跟蹤，再作拘捕。」

周雲財指，香港較少使用人臉識別系統的CCTV在公共安全上。(廖俊升攝)

內地周街鏡頭 「政府認為國家穩定比私隱重要」

在內地，人臉識別的閉路電視幾乎布滿街頭。周雲財說，內地的私隱保護程度不夠外國高，而同時因為人口多，政府考慮的主要是國家安全，私隱不會比國家隱定更重要。「大陸的CCTV全部都有臉部識別，當你攝取了犯罪份子的圖像，幾時幾日這個人出現過，便可以查到他的蹤跡。」

「在技術上，分析和追蹤犯罪分子是可行的。只要給我一張疑犯的相片就可以。人工智能可以在錄像中配對目標人物。只是暫時沒有這個客戶要求。」周雲財說，人工智能可配合臉部、身型、高度、膊頭闊度等身體特徵的識別系統，追蹤相似的目標人物，「臉部特徵都可以有一百種定義，愈遮掩得愈多誤差愈大，機器找到類似人物就愈多，太模糊可能找到一萬個和你差不多的人。人臉識別再加人的行為和體型，就更準確；相反的話誤差就愈大。」

周雲財表示，目前香港警察仍未有這種CCTV，而香港的CCTV需依照私隱專員公署指引使用，「香港市民在街上看到CCTV，隨時也可以打電話去私隱專員公署，問他影了什麼，他都要回覆你。」不過在中國，主要都是公安部門作監察，「他們有自己一套管理辦法。」周雲財說，在深圳市街上有上千萬計的CCTV，如果影了通緝犯的照片，可以根據通緝犯的面貌，在整個深圳市找到你的行蹤，「其實對所謂公共安全有正面影響，大陸的治安比昔日改善了很多，以前好多小偷現在都少了，因為周圍都是CCTV。」

周雲財指，中國周街鏡頭，光是深圳已有千萬鏡頭，「中國政府認為國家穩定比私隱重要。」(廖俊升攝)

資料通常只儲存三個月便刪除

「好多人關注私隱會否被公開，我想中國主要考慮社會穩多於私隱，國家穩定為先，私隱放在第二位。香港或歐美國家兩樣都重視，但也不會因為私隱而犧牲公共安全，政府做事的目的不一樣。」周雲財指，現時香港私隱專員公署有一套明確的指引，企業收集到資料及錄像之後必須妥善保管，他又指一般而言有關資料會在3個月之內刪除。

假如想追蹤半年前的影像，又是否可能？「據我所知通常不會儲存這麼久，一條影片可能是4到10MB，這麼大的數據要好大的儲存容量。而當街上有百個錄影機，半年的儲存容量便要更加大，就算是銀行內部錄像也只是儲存3個月。」周雲財解釋，新的影片會將舊片自動覆蓋，因為對資料保存者來說，太舊的影片是沒有用的東西。