【踩線疑雲】運頭塘邨居民撞破家門前畫記號　男子稱記錄單位數目

大埔運頭塘邨近日傳出逾數十個單位疑被「踩線」，記者今午到場視察，發現部份單位門外被黑色筆畫上不顯眼的數字，數字與單位號碼相同。有居民表示，曾親睹一名年約20至30歲的男子於其家門前畫記號，向對方查詢後，對方表示「要記低大廈有幾多個單位。」有居民表示居於運來樓多年，治安一直良好，未對事件感到擔心。

記者今午到場視察各個樓層，發現部份單位門外有與單位號碼相同的數字，以黑色寫在牆上正方型階階磚內，大部分數字較為淺色、筆跡較幼，並非十分顯眼。記者再向街坊查詢時，有街坊指「你唔講都睇唔到。」

張婆婆指，十多日前有一名年約20至30歲的男子於其單位門口寫上記號。（陳諾希攝）

親睹門前畫記號 男子稱記錄大廈單位數目

張婆婆指，十多日前有一名年約20至30歲的男子於其單位門口寫上記號，她逐詢問該該男子的目的，對方回答指「要記低大廈有幾多個單位。」張婆婆思疑其大門已貼有門牌號，惟她認為「佢個樣都唔係壞人」因此相信該男，亦未有打算遮蓋門口「記號」。張補充，於運來樓居住多年，治安不俗，因此不會太擔心。

居民：開住門，賊就唔敢係門口畫嘢

另外，同層的劉太就指，居住運來樓廿多年，治安一直良好，今日首聞事件。她表示，多年前大廈內亦試過出現類似事件，「不過最後係啲小朋友貪玩，劃花人哋門口。」虛驚一場，因此她不會就今次事件特別提高警覺。於高層居住的街坊指，從社區主任Facebook得悉大廈內有部分單位門口有疑似「踩線」記號，她指相信有關記號出現在低層位置，暫不擔心保安問題。她表示，由於家中長期有人，因此會打開大門、鎖上鐵閘，「開住門知道有人，賊就唔敢係門口畫嘢掛。」