【沙田遊行】新城市血戰事件困擾情緒　向社署求助25至 49歲最多

反對《逃犯條例》修訂遊行散落各區，於7月舉行的沙田遊行後來演變成警民衝突，以防暴警察進入商場內清場、拘捕示威人士作結，有沙田區議員指事件發生後，收到有不少人求助及投訴，稱因事件致情緒受困擾。社署就該議員的查詢回覆指，轄下的沙田區個案服務單位到8月為止，共接獲55宗和近日社會爭議有關的求助個案，當中2宗更是受7月14日新城市廣場事件影響。

民間於7月14日自發舉行的沙田遊行，最終演變成警民衝突，大批防暴警察最後更進入新城市廣場，以武力驅散示威者，並拘捕多人。沙田區區議員衞慶祥表示，事件發生後的兩星期收到不少求助和投訴電話，指自已及家人因事件受精神困擾，而求助人皆不是參與遊行的人士，而是於當日在商場內看電影、食飯、購物的市民：「有家長說，小朋友在那晚之後不停發惡夢，說很害怕、以後都不去新城市，有老人家當晚嚇得腿軟，走不動。」

大批防暴警察於7月14日進入新城市廣場，以武力驅散示威者，並拘捕多人，沙田區區議員衞慶祥表示，事件發生後的兩星期收到不少求助和投訴電話，指自已及家人因事件受精神困擾。(資料圖片)

衞慶祥表示，致電向他求助的人並無主動要求安排輔導：「但我自己判斷部分人有受到情緒困擾，因為他們透過電話和我聊時，邊說邊哭，我盡量和他們聊天，紓解他們的鬱悶。」除了收到的幾十個求助電話，他指亦有街坊在言談間亦透露，有家人受事件影響而失眠，故相信受影響的人比他接觸到的更多，亦不止沙田區的街坊。

除了路經的市民，他亦估計事件或對當日在商場工作的人士、執法的警員造成影響，而且事件在暑假期間發生，他亦擔心受影響的學生難以向師長求助。

除了路經的市民，衞慶祥亦估計事件或對當日在商場工作的人士、執法的警員造成影響。(資料圖片)

社會福利署就衞慶祥的查詢，向區議會提交回覆指，截至8月底，署方轄下沙田區個案服務單位，就近日的社會爭議共接獲55宗求助個案，當中2宗為受7月14日新城市廣場事件影響而求助。社署的回覆中指出，求助人受主要情緒困擾，佔個案的67.3%，其次為家庭關係和人際關係問題，而求助人分別來自不同階層及年齡組別，當中以25至 49歲、50至64歲年齡組別的人士較多，各佔 36.4%，其次為6至24歲青少年，不過，署方指並無收集其他地區服務單位的求助個案數字。

社署強調，受情緒困擾的市民可到署方或非政府機構轄下的綜合家庭服務中心，尋求社工協助，而自2019-20學年起，全港463間中學已實行「一校兩社工」安排，為學生提供全面的輔導服務。署方又指，考慮到近日的社會情況，已特別安排調撥資源，容許34間營辦中學學校社會工作服務的社福機構提早在9月前推行「一校兩社工」政策，最後有18間機構決定在7、8月間提早為220多間中學實行有關安排，而營辦駐校社工服務的機構及單位在暑假期間仍然照常辦公。

社會福利署指，截至8月底，署方轄下沙田區個案服務單位，就近日的社會爭議共接獲55宗求助個案，當中2宗為受7月14日新城市廣場事件影響而求助。(資料圖片)

至於新城市廣場的職員，管理公司指服務處有為前線員工提供情緒支援，公司亦委託專業顧問提供二十四小時免費的「傾心熱線」，為職員及其家人提供諮詢及輔導服務，警方亦指，警察心理服務課提供的警察心理輔導服務 。