【9.14集會】天水圍示威者入夜堵路　PTU校長上陣

原定今日（14日）的天水圍「親子遊行」不獲警方發出「不反對通知書」，數百名示威者仍到天水圍「行街」，警方下午4時派出數十名防暴警員到天瑞路，警告示威者離開，惟天瑞路現場所見未有示威者，有附近街坊不滿警方阻礙他們回家及到街市買餸，要求警方讓路兼收隊。入夜後，有示威者在天town附近築路障，PTU校長莊定賢在場鎮陣，應付示威，警方於天瑞路天水圍循道衛理對出設立新防線，現場氣氛緊張。

下午4時，天瑞路來回行車線有數十名防暴警員戒備，大批市民於行人天橋及頌富輕鐵站聚集，不時向警方大叫「收隊啦」、「天水圍唔歡迎你呀」，向防暴警察表達不滿，防暴警察未有回應，現場所見大部分示威者已離開。天瑞路鄰近天頌苑及一街市，有居民於天頌苑鐵欄內表示，需要回家及到街市買餸，呼籲警方讓路，要求警方收隊。

警方於天瑞路設立防線。（余睿菁攝）

警方於天瑞路設立防線，只讓白車通過，其間有多部車輛進入天瑞路，需要調頭離開，其中一名駕駛GO GO VAN司機表示需要運送乳豬，下車詢問警方能否讓路，惟警方表示仍需要調頭離開。其後有警員於迴旋處天瑞路入口位置放下雪糕筒，防止車輛駛入天瑞路，惟隨即被踩單車人士將雪糕筒拿走，在場人士歡呼。

PTU校長莊定賢到達天水圍，應付示威。（余睿菁攝）

天頌苑頌浩閣懷疑有人掟蛋，幸無人受傷。至傍晚近6時，近百名防暴警員、便衣警員及速龍小隊成員，於天瑞路及天壇街交設立防線，有人用鐳射筆照向警員，有示威者於天瑞路及天華路迴旋處用膠欄杆設立路障，現場氣氛變得緊張。現場開始下起大雨，聚集街坊陸續散入屋苑。至晚上7時，示威者陸續散去。警方表示，有示威者於晚上六時半，佔據天水圍天華路及天瑞路的部份行車線，利用雜物架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方警告示威者盡快停止違法行為，離開現場，並呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。