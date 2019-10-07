【10.7新界】上水廣場市民聚集　防暴天橋佈防　截查青年

政府上周五（4日）宣布以緊急法實施《禁蒙面法》後，示威浪潮升級，連續多日多區爆發衝突。有網民今發起港九新界多區集會，有人唱歌、叫口號。在上水廣場亦有近百人聚集，情況平靜，但約二十名防暴警員在上水一帶巡查，又在廣場對出天橋截查兩名沒有戴口罩的青年，及後放行。防暴警巡邏逾半小時，在街坊指罵聲中登上警車離開。 攝影：龔嘉盛

特區政府以緊急法推出《反蒙面法》過後，社會聲音兩極，反修例人士大為不滿，認為政府剝奪市民權利，引發10月4日至10月6日連日衝突不絕。網民今日（7日）再發起18區集會，其中上水廣場有近百名市民響應活動，下午3時15分在中庭位置聚集，有人唱歌及嗌口號。有人戴上口罩，舉起雨傘。因應有示威活動，上水廣場開始有商戶關門，有商戶在外圍拉起膠帶。

廿分鐘後，上水廣場內有市民表示有防暴警員到場，陸續有人撤退。至下午3時50分，上水廣場連接上水港鐵站的天橋上，有十名防暴截查兩名沒有戴口罩的青年人，又防止市民靠近。警搜查青年後放行，沒有拘捕。再多十名防暴到場，之後到北區大會堂、上水中心附近一帶巡查，期間遭到街坊指罵。防暴警巡邏逾半小時後，終登上警車撤退。

下午5時半，上水廣場聚集的示威者全部已離開，天橋及附近一帶未見有防暴警，舖頭大部份已關閘，職員指商場暫時不會關門，商舖會否關門則由他們自行決定。而上水中心管理處則已通知商戶關門。