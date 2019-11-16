【三罷】堵路影響送貨　大埔超市貨架清空　街坊﹕街市一條菜都冇

接連新界北區及市區的主要幹道吐露港公路，由周一三罷行動開始，堵塞逾五日，至今日重新開通。依賴公路往來九龍的大埔區，居民出行受阻，送貨車輛亦受影響。有水果店指過去數天沒有補充貨物，遇突發情況時亦要提早關門。超級市場貨架清空，即使今日公路開通，仍未及補充貨物。大埔街坊指只可待在大埔區活動，已預先準備乾糧應付，但近一至兩日難以購買新鮮蔬菜，「街市一條菜都冇」。

譚太指近一至兩日，街市已沒有新鮮蔬菜。(王譯揚攝)

大埔一水果店員工表示，本來每日都會補充貨物，但自吐露港公路被封，貨源也受影響，「本來每日有一轉車嚟，依家變成隔日先有貨到。」她表示，過去數天貨物沒有補充，「賣晒就賣晒」，認為整個大埔區都有受影響，「啲客放假都放咗幾日」，知悉部分店舖甚至不開門。她又指，店舖開業時間縮短也令生意受影響，「本來收十點，依家如果有突發情況就會收工。」

另有大埔超市的職員指，連日來道路受阻，來貨確有受到影響。他表示，今早公路通車後有貨車返了部分貨，但仍有部分如樽裝水、袋裝米等需待稍後才能返貨。記者現場所見，不少貨架都有空出。

出行受影響，有街坊稱過去數日只能待在大埔活動，難以購買新鮮蔬果。街坊譚太因應衝突及堵路情況，預先購買乾糧以備不時之需，坦言貨源受阻，早一兩日都已沒有足夠貨物，區內很多超市都沒有開門。她又指，影響最大的是蔬菜類，「街市一條菜都冇」。由於出入受影響，公路被封所以都不能出去，只可在大埔區活動。